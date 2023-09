La volta buona, Caterina Balivo fa una clamorosa gaffe con l’ospite che risponde risentita

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice Caterina Balivo ha fatto uno scivolone nella seconda puntata de “La volta buona”, mentre cercava di discutere la trama della popolare soap “Il paradiso delle signore“. Dopo aver dato il benvenuto all’attrice Chiara Baschetti, nota per il suo ruolo di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo nella soap, la Balivo ha tentato di portare avanti una discussione basata su un equivoco. La conduttrice era convinta di un dettaglio romantico tra i personaggi Vittorio e Matilde nella stagione corrente, ma la sua percezione era fuorviante: “O è una paparazzata, o stai baciando Vittorio Conti…”.

La risposta risentita di Chiara Baschetti

Chiara, per fare chiarezza, ha dovuto correggere l’errore di Balivo, rimarcando che quello che Balivo aveva visto era un post sui social riguardante la trama della stagione precedente e non un “spoiler” della stagione attuale “…O non abbiamo mai visto la scorsa stagione!“. In effetti, la trama dell’anno scorso riguardava la storia d’amore tra Vittorio e Matilde, che era poi culminata nella scelta di Matilde di stare con Tancredi di Sant’Erasmo. L’attrice ha poi risposto, dunque, alla Balivo, in modo abbastanza risentito, ma ha poi alleggerito l’atmosfera ridendo.

Chiara Baschetti condivide una curiosità dal set

Dopo l’incidente in diretta, l’attenzione si è poi spostata sulle anticipazioni della soap. Chiara ha condiviso una curiosità dal set, svelando che viene affettuosamente soprannominata “Perplessità” dai suoi colleghi. La ragione dietro questo soprannome è il suo atteggiamento interrogativo sul set, poiché le scene non vengono girate in ordine cronologico e lei ha sempre bisogno di chiarimenti per capire la sequenza degli eventi.