Ema Stokholma decide di rimuovere i tatuaggi e poi scoppia a piangere

0 SHARES Condividi Tweet

Ema Stokholma, conosciuta conduttrice radiofonica e figura amata dal grande pubblico grazie anche alla sua partecipazione a “Ballando con le Stelle“, ha preso una decisione radicale riguardo ai suoi tatuaggi: eliminarli tutti. Il motivo? Un profondo rimpianto per le scelte fatte in passato. La Stokholma si è rivelata critica verso i suoi tatuaggi, affermando di averli odiati a tal punto da voler affrontare il processo doloroso e lungo del laser per rimuoverli. Questa decisione segue quella della sua amica Andrea Delogu, anch’essa pentita dei suoi tatuaggi.

Condivisione e coraggio

Ciò che rende particolarmente toccante la scelta di Ema è la sua decisione di condividere il processo con il pubblico. Attraverso video e testimonianze sui social media, ha mostrato le sedute di rimozione e ha condiviso le emozioni, il dolore e le paure associate a ciascuna sessione. Le sue parole, intrise di dolore fisico ed emozionale, sono un monito per molti, infatti, tra le lacrime ha detto così: “I tatuaggi? Ho iniziato da ragazza, quando erano di moda, mi facevano sentire speciale. Ma era sbagliatissimo. Ora li odio e ho iniziato a cancellarli. Vorrei eliminarli tutti. Ecco perché dico a tutti: ricordate che crescendo i gusti cambiano”. E poi ha aggiunto: “Io toglierò tutti i miei tatuaggi, inizierò dalle braccia, poi le mani, le dita, sarà un processo lungo e soffrirò

Un messaggio per i giovani

Il rimpianto di Ema serve da monito per la nuova generazione che potrebbe essere tentata di farsi tatuaggi impulsivamente. Ema stessa, quando era più giovane, era stata attratta dall’idea dei tatuaggi come espressione di sé e come modo per sentirsi unica. Tuttavia, con il tempo, quel desiderio si è trasformato in rimorso. Ora, nel suo percorso di rimozione, Ema offre un consiglio sincero a tutti coloro che stanno considerando di farsi un tatuaggio: “Pensateci prima di farli perché poi soffrirete tantissimo per toglierli”.