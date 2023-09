Grande Fratello gli ascolti sono molto deludenti, Elenoire Ferruzzi al veleno: “Ben gli sta e deve andare anche peggio”

0 SHARES Condividi Tweet

Il recente declino di ascolti del noto programma “Grande Fratello” ha suscitato molte reazioni. Dopo un esordio promettente con uno share del 23%, la seconda puntata ha registrato un netto calo, attestandosi solo al 16%. Tra le molte voci che si sono levate in merito, quella di Elenoire Ferruzzi è stata tra le più taglienti. In un’intervista a Giada De Miceli, trasmessa su Radio Radio, la Ferruzzi non ha nascosto il suo disappunto.

“Il calo di ascolti del Grande Fratello? Bene gli sta,” ha dichiarato la Ferruzzi. Secondo l’opinionista, il pubblico non cerca qualità ma vuole “trash”, litigi e momenti di tensione. Ha poi sottolineato come il tentativo di trasformare la natura del programma sia destinato al fallimento, affermando che la natura di “Grande Fratello” è intrinsecamente legata a certe dinamiche. La Ferruzzi ha poi evidenziato come non abbia nulla contro i partecipanti di quest’anno, ma critica le dinamiche che il programma sta cercando di introdurre.

Alfonso Signorini e le sue aspettative

Nel corso della stessa intervista, la Ferruzzi ha toccato il tema della conduzione del programma. Secondo la sua analisi, Alfonso Signorini, l’attuale conduttore, avrebbe desiderato un approccio diverso. La Ferruzzi ha percepito Signorini come “bloccato” e “trattenuto”, suggerendo che lui avrebbe preferito un tipo di programma diverso da quello che sta conducendo. L’opinionista sembra suggerire che ci sono forzature nella conduzione che non corrispondono al vero stile e alle aspettative di Signorini.

Il futuro del Grande Fratello

La grande domanda che resta è: come si comporterà la prossima puntata in termini di ascolti? Il declino repentino della seconda puntata ha sicuramente acceso alcuni campanelli d’allarme. La conduttrice dell’intervista, commentando i recenti risultati, non ha esitato a definirli “un tonfo clamoroso“, arrivando addirittura a ipotizzare un rischio chiusura per il programma. Solo il tempo dirà se “Grande Fratello” riuscirà a recuperare e riconquistare il suo pubblico o se, come temono alcuni, la sua fine potrebbe essere più vicina del previsto.