Domenica In, ospiti i Pooh e Mara Venier all’improvviso rivela: “Ho avuto una storia con Red Canzian”, la reazione del pubblico

0 SHARES Condividi Tweet

La televisione ha il dono di coniugare intrattenimento e nostalgia, di riportarci indietro nel tempo mentre ci offre qualcosa di nuovo. Questa magica combinazione è stata chiaramente visibile nella prima puntata della nuova stagione di “Domenica In“, condotta da Mara Venier. Per segnare l’inizio di una nuova era, Mara ha scelto di ospitare un gruppo che ha segnato generazioni: i Pooh.

I Pooh, composti da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, sono indubbiamente una delle band italiane più iconiche. Hanno attraversato decenni di storia musicale italiana, offrendo hit indimenticabili. Uno dei loro momenti più memorabili è stata la vittoria al Festival di Sanremo nel 1990 con “Uomini soli“, una canzone che ancora oggi riecheggia nei cuori di molti.

Ma come spesso accade in televisione, non sono state solo le canzoni a rubare la scena. Mara Venier, in un momento di franchezza e leggerezza, ha rivelato un piccolo segreto del passato. Mentre il gruppo era immerso nei ricordi, Mara ha sorprendentemente ammesso di aver avuto una breve storia d’amore con Red Canzian. Una rivelazione che ha portato sorrisi, risate e scherzi in studio, dando una svolta inaspettata all’intervista. La spontaneità di Mara ha trasformato il momento in qualcosa di speciale, dimostrando ancora una volta il suo inconfondibile stile di conduzione.

Un tributo toccante a Stefano D’Orazio

La vita, con le sue altalene di gioia e dolore, ha portato i Pooh a condividere non solo i momenti felici della loro carriera, ma anche a riflettere sulle perdite che hanno dovuto affrontare. La band ha reso omaggio a Stefano D’Orazio, il loro amato batterista e membro del gruppo, scomparso tragicamente nel 2020 a causa di una forma aggressiva di leucemia.

La menzione del suo nome ha portato un’aura di tristezza nello studio, con ogni membro che ha condiviso i propri ricordi e sentimenti. Hanno parlato di come sentono ancora la sua presenza, come se Stefano fosse ancora lì con loro. La sua eredità artistica, secondo loro, continua a influenzare e guidare la band, contribuendo al loro successo in modi inimmaginabili.

Phil Mer: la nuova generazione dei Pooh entra in scena

La puntata non si è fermata alle rivelazioni e ai tributi. Un altro grande annuncio ha riguardato l’introduzione di Phil Mer come nuovo batterista dei Pooh, sostituendo il compianto Stefano D’Orazio. La scelta di Phil non è stata casuale. Figliastro di Red Canzian, ha mostrato una profonda passione per la musica sin da giovane.

Red ha condiviso un retroscena toccante su come ha incoraggiato Phil nella musica, regalandogli la sua prima batteria all’età di soli 4 anni. Crescendo, Phil non si è limitato alla batteria, ma ha sviluppato un amore anche per altri strumenti come la chitarra e il pianoforte. Nonostante non siano legati biologicamente, il legame tra Red e Phil è palpabile, e il fatto che Phil sia cresciuto accanto ai Pooh lo ha reso una scelta naturale come successore di Stefano.

La prima puntata di Domenica In ha offerto un mix perfetto di nostalgia, sorprese e emozioni. Mentre i fan attendono con trepidazione le future puntate, una cosa è certa: con Mara Venier alla guida, non ci sarà mai un momento noioso.