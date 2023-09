E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici perde la pazienza in diretta: “Ora basta, io non cucino più”, cosa è successo

0 SHARES Condividi Tweet

“È sempre mezzogiorno” si è imposto come un appuntamento fisso per molti. La nuova stagione del programma ha introdotto un elemento interessante: una volta a settimana, Antonella Clerici, l’amatissima conduttrice, non si limita a presentare ma decide di cimentarsi direttamente in cucina. Durante una delle recenti puntate, Antonella ha deciso di presentare la ricetta dell’avocado toast, un piatto moderno e molto in voga, specialmente tra i giovani.

Tensione ai fornelli

Ma come spesso accade nella vita, e ancor di più in diretta TV, le cose non sono andate esattamente come previsto. La preparazione dell’avocado toast richiede precisione e attenzione, soprattutto nella cottura delle uova. Il momento di tensione è culminato quando Antonella si è resa conto che non avrebbe avuto abbastanza tempo per cucinare le uova come desiderato: “Io non cucino più, mi date sempre poco tempo. Sono arrivata lì e mi avete detto che mancavano due minuti, brutti. Hanno ragione i cuochi, hanno sempre ragione i cuochi”. Fortunatamente, una soluzione era già stata prevista: le uova necessarie per completare la ricetta erano state preparate in anticipo. Grazie a questa mossa lungimirante, l’intero piatto è stato salvato, permettendo alla conduttrice di presentare l’avocado toast come previsto.

Gli altri protagonisti: una puntata ricca di sapori

La puntata, tuttavia, non si è fermata a questo piccolo intoppo. Diversi chef hanno preso il comando della cucina, deliziando il pubblico con una varietà di ricette. Francesca Marsetti ha deliziato tutti con una torta alle albicocche, mentre Daniele Persegani ha presentato gli spaghetti all’assassina. Fabio Potenzano ha proposto alici ripiene e un’insalatina estiva, e Federico Marzo ha stuzzicato i palati con una pasta al fumè. La puntata si è conclusa con la proposta di pane integrale in cassetta di Fulvio Marino, chiudendo in bellezza un episodio ricco di emozioni e sapori.