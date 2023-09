Giulia De Lellis, dopo le battute sulla Ferragni ora la suocera lavora con la moglie di Fedez

0 SHARES Condividi Tweet

Le piattaforme social sono diventate l’arena principale per gli scontri tra celebrities. Influencer, attori, musicisti e personalità di spicco del mondo dello spettacolo scelgono spesso Instagram, Twitter e simili come luogo per esprimere opinioni, dichiarazioni e talvolta polemiche. In questo contesto, è emersa la recente tensione tra due figure preminenti del panorama italiano dell’influencer marketing: Giulia De Lellis e Chiara Ferragni.

L’Origine della tensione

Giulia De Lellis, nota al pubblico principalmente per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha negli anni costruito un solido brand personale. Chiara Ferragni, d’altra parte, è considerata una delle influencer di maggiore successo a livello mondiale. La loro recente “battaglia” ha avuto origine quando Giulia ha ricondiviso nelle sue storie Instagram una recensione critica dell’episodio speciale di “The Ferragnez” a Sanremo. La reazione non si è fatta attendere: senza menzionare direttamente Giulia, Chiara e Fedez hanno manifestato il loro disappunto attraverso gesti sui social come mettere “like” a post critici verso la De Lellis. Questa scelta ha alimentato la percezione di una vera e propria “guerra fredda” tra le due.

L’Inattesa svolta e la mediazione della suocera

Il mondo dei social media è imprevedibile e dinamico. Proprio quando sembrava che la tensione tra le due influencer stesse raggiungendo il suo apice, una sorprendente svolta ha catturato l’attenzione del pubblico. Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato hanno annunciato una collaborazione con la Camera Moda Fashion Trust. Ma la vera sorpresa è stata la fonte dell’annuncio: Umberta Gnutti Beretta, suocera di Giulia e madre del suo fidanzato Carlo Gussalli Beretta.

Questo annuncio ha scosso il panorama social, suscitando una serie di domande. La suocera di Giulia, inserendosi nella vicenda, potrebbe forse aver agito come mediatrice? Oppure si tratta solo di una coincidenza?

La Camera Moda Fashion Trust rappresenta un’iniziativa lovale: un’organizzazione no profit dedicata al sostegno dei talenti emergenti nel mondo della moda italiana. L’entusiasmo di Chiara Ferragni per questa collaborazione è palpabile e genuino, come dimostrano i suoi post sui social. Eppure, l’ombra della recente polemica con Giulia aleggia sullo sfondo.

Possibili sviluppi

Come reagirà Giulia De Lellis? Verrà dichiarata una sorta di “tregua” tra le due, o la tensione continuerà a crescere? Una cosa è certa: il pubblico è affascinato da queste dinamiche e attende con ansia il prossimo capitolo di questa “saga”.

Inoltre, si potrebbe speculare che, data la natura benefica e positiva dell’iniziativa con la Camera Moda Fashion Trust, sarebbe nel migliore interesse di entrambe le parti mettere da parte le differenze e collaborare per una buona causa. Tuttavia, nel mondo frenetico e spesso imprevedibile dei social media, nulla è scontato.