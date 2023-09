I fatti vostri, Timperi fa una domanda alla Falchi che lo gela davanti a tutti: “Stai cominciando davvero male con me”

0 SHARES Condividi Tweet

“I Fatti Vostri” ha inaugurato la sua nuova edizione con un cambiamento notevole: Tiberio Timperi ha preso il timone come nuovo conduttore. La prima puntata, però, ha registrato un avvio piuttosto movimentato. Timperi, con la sua solita verve, ha cercato di fare un riferimento alle origini scandinave della collega Anna Falchi. Tuttavia, ha finito per chiedere come si dice “buongiorno” in svedese, dimenticando che Anna ha origini finlandesi e non svedesi. La Falchi, colta di sorpresa, ha risposto in modo scherzoso, facendo notare l’errore: “Parti subito male, non hai studiato la mia biografia, comunque benvenuti Tiberio Timperi e Flora Canto”. L’imbarazzo del conduttore è stato palpabile e la situazione è stata subito commentata sui social.

Il ritorno di Anna Falchi e le nuove dinamiche

Anna Falchi, presenza costante di “I Fatti Vostri“, ha recentemente espresso il suo amore per il programma, descrivendolo come uno show di intrattenimento pomeridiano che offre compagnia alle persone con una combinazione di musica, giochi, cronaca e incontri. Con l’arrivo di Timperi, e di Flora Canto come nuova co-conduttrice, il cast del programma promette di offrire momenti di divertimento e novità. Nonostante la gaffe iniziale, l’interazione tra i conduttori dimostra una chimica nascente che potrebbe garantire una stagione interessante.

Passato e futuro di Anna Falchi a I Fatti Vostri

Anna Falchi ha una lunga storia con “I Fatti Vostri“. Questa è la sua terza edizione consecutiva come co-conduttrice, e nel corso degli anni ha affrontato alti e bassi nella sua carriera televisiva. Il suo arrivo nel programma, infatti, è stato un rinascimento dopo una pausa forzata a seguito delle polemiche relative al suo matrimonio con Stefano Ricucci. La conduttrice ha recentemente parlato dell’arrivo di Timperi nel cast, apprezzando la sua ironia e aggiungendo che le sarebbe piaciuto essere informata in anticipo della partenza del precedente conduttore, Salvo Sottile. Tuttavia, è evidente che la Falchi è pronta a intraprendere questa nuova avventura con entusiasmo e determinazione.