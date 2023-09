“Ballando con le stelle”, l’8° concorrente arriva da Avanti un altro, ecco chi è

0 SHARES Condividi Tweet

Le onde dei social media sono state recentemente inondate di anticipazioni, commenti e congetture riguardo ai nuovi concorrenti della prossima edizione di “Ballando con le stelle”. Proprio quando il pubblico pensava di aver visto e sentito abbastanza, è arrivato un annuncio ufficiale che ha suscitato ancora più interesse. Le pagine ufficiali del programma hanno rivelato che l’ottavo concorrente della nuova stagione è nientemeno che Sara Croce, l’incantevole Bonas che ha conquistato il cuore degli spettatori in “Avanti un altro“.

Un ingresso al di fuori del comune

Il modo in cui è stata presentata Sara è abbastanza insolito rispetto alle introduzioni standard dei concorrenti. Mentre la maggior parte degli altri aspiranti ballerini è stata mostrata in tenuta sportiva, preparandosi intensamente per la sfida che li attende, Sara è stata ritratta in un contesto completamente diverso. In un video rilasciato sui social media ufficiali del programma, la giovane showgirl è stata vista prendere il sole in un vivace costume rosa. Una scelta che suggerisce forse che Sara, nonostante la sua giovinezza e il suo spirito spensierato, è pronta a sorprendere e a dimostrare che ha ciò che serve per competere in uno degli spettacoli di danza più competitivi d’Italia.

Un mix di generazioni sulla pista da ballo

Ciò che rende ancora più intrigante l’inclusione di Sara nel cast è la sua età. Nata nel 1998, è la più giovane tra i concorrenti annunciati fino ad ora. La sua presenza offre un mix interessante di generazioni sulla pista da ballo, con un’età media degli altri concorrenti che tocca sorprendentemente i 61 anni. Questo range di età suggerisce che la prossima edizione potrebbe essere una delle più diverse in termini di stili, esperienze e background. Tra i concorrenti confermati ci sono icone della televisione italiana come Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e altri. Purtroppo, Bruno Barbieri, chef di fama internazionale, non potrà unirsi al gruppo a causa di impegni lavorativi preesistenti.

Sara Croce: Una rapida ascesa al successo

Sara Croce non è certo una sconosciuta al grande pubblico italiano. Originaria di Garlasco, una cittadina in provincia di Pavia, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia, un contest che l’ha vista raggiungere un rispettabile quarto posto. Ma è stato il 2019 a segnare un punto di svolta nella sua carriera, quando ha interpretato il ruolo di Madre Natura in una puntata di “Ciao Darwin“. Questa apparizione le ha aperto le porte di “Avanti un altro“, dove nel 2020 è diventata la nuova Bonas, lavorando a stretto contatto con Paolo Bonolis, uno dei conduttori televisivi più amati d’Italia.

Oltre alla sua carriera in crescita, la vita privata di Sara è stata al centro dell’attenzione dei media negli ultimi tempi. Attualmente fidanzata con il portiere di calcio Gianmarco Fiory, in passato è stata legata a nomi noti dello spettacolo italiano. Ma indipendentemente dalle voci, una cosa è certa: Sara è una giovane donna di talento con una brillante carriera davanti a sé.

Mentre i fan attendono con impazienza il debutto della nuova edizione di “Ballando con le stelle”, la presenza di Sara nella lista dei concorrenti ha sicuramente alzato la posta in gioco. La sua energia giovanile e il suo background unico la rendono una candidata da tenere d’occhio. Non resta che attendere il 21 ottobre per vedere come si svilupperà questa nuova avventura sulla pista da ballo per Sara Croce e gli altri concorrenti.