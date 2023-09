Loredana Lecciso dritta al punto: “Perché non c’ero alla festa degli 80 anni di Albano? Romina non ha voluto, vi racconto come è andata”

0 SHARES Condividi Tweet

Molto è cambiato da quando Loredana Lecciso, accompagnata dalla sorella gemella Raffaella, ha incantato l’Italia con le sue performance in programmi di punta come Striscia la notizia. Dopo venti anni di assenza dal piccolo schermo, Loredana è pronta a tornare, ma questa volta con un’immagine rinnovata che, a suo avviso, rispecchia meglio la sua vera essenza.

Tanti ricordi affollano la mente di Loredana: dalle esibizioni spensierate con la gemella Raffaella ai momenti di riflessione lontano dalle luci della ribalta. “Guardando i filmati di quel periodo, provo una dolce nostalgia. I media mi ritraevano come una donna audace, determinata, quasi aggressiva. Ma chi mi conosce veramente sa che, nel profondo, sono una persona sensibile e delicata“, confida Loredana in un’intervista esclusiva con Adnkronos.

Il suo ritiro dal mondo dello spettacolo non è stato casuale. L’attenzione incessante dei media e il ritratto distorto della sua personalità l’avevano indotta a cercare rifugio nella vita privata, dedicandosi al benessere della sua famiglia, lontano dagli occhi indiscreti.

Il nodo Romina Power e la festa di Al Bano

Loredana Lecciso e Al Bano sono stati, per anni, al centro del ciclone mediatico. La loro relazione, intricata e ossessionata dal triangolo con l’ex moglie di Al Bano, Romina Power, ha fornito materiale in abbondanza ai tabloid. Tuttavia, non tutto ciò che brilla è oro, e non tutto ciò che viene riportato è vero.

Un esempio emblematico di questo è la celebrazione dell’80° compleanno di Al Bano, tenutasi all’Arena di Verona. Molti si sono chiesti perché Loredana fosse assente da un evento tanto significativo nella vita del suo compagno. La risposta, come spesso accade, è più complessa di quanto si possa immaginare.

“L’ho fatto per amore di Al Bano”, afferma Loredana con una voce carica di emozione. “Al Bano desiderava che tutti i suoi cari fossero con lui in quel giorno speciale. Ero entusiasta all’idea di unirmi a lui. Tuttavia, Romina non ha condiviso lo stesso entusiasmo. Per rispetto e per evitare situazioni sgradevoli, ho deciso, non senza dolore, di non partecipare”.

La situazione ha riacceso i riflettori sulla delicata dinamica tra Loredana, Al Bano e Romina. “Desidero che sia chiaro”, continua Loredana, “vivo una relazione stabile e affettuosa con Al Bano. Le storie di un ménage à trois sono pura invenzione mediatica”.

Passioni e politica

Oltre alla sua vita personale e professionale, Loredana Lecciso ha sempre nutrito una passione per la politica. In un’Italia in continuo cambiamento, ha trovato una figura politica che ammira particolarmente: Giorgia Meloni. “La Meloni è un esempio brillante di leadership femminile. È una fonte di ispirazione vedere una donna così risoluta e potente prendere le redini del nostro paese”, afferma Loredana, evidenziando l’importanza del ruolo delle donne in posizioni di potere.