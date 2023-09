Anna Tatangelo, lontana da casa per lavoro, fa una diretta social con il figlio e poi la pubblica, cosa dicono di papà Gigi

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Tatangelo, impegnata nella frenetica Settimana della Moda a Milano, ha trovato un momento di pausa per connettersi in una rara diretta Instagram con suo figlio, Andrea D’Alessio. L’atmosfera, giocosa e sincera, ha permesso ai due di scambiarsi domande e rispondere alle curiosità dei loro follower. Andrea, con la tipica arguzia di un tredicenne, ha scherzato sulla provenienza del suo colore di occhi azzurri, attribuendoli scherzosamente ad un “idraulico” prima di confessare l’ereditarietà del tratto dalla nonna e dalla zia. Anna, nonostante l’iniziale sorpresa, ha poi giocato sull’analogia della somiglianza tra madre e figlio, sotto l’occhio divertito dei follower.

Le Verità di Andrea

Uno degli argomenti più piccanti della diretta è stata la musica. Alla domanda su chi preferisse tra mamma Anna e papà Gigi a livello musicale, Andrea ha risposto con sincerità disarmante. Ha apprezzato il mondo musicale del padre, ma ha confessato una predilezione per il genere della madre: “Il mondo in cui canta papà è un modo suo che può piacere o non può piacere, a me personalmente non mi fa impazzire, mi piace, perché le canzoni le so ed è mio padre… Però mia mamma mi piace molto di più il genere, molto rilassante”, Anna, forse preoccupata di come la dichiarazione potesse essere interpretata, ha cercato di minimizzare, suggerendo che Andrea potesse dire la stessa cosa se fosse stato in diretta con Gigi: “Ma questo non è vero, poi magari stai in diretta con lui e dici la stessa cosa a lui, dai!”. Ma il giovane D’Alessio ha ribadito la sua posizione, sottolineando, però, il profondo affetto che prova per il padre.

Sogni, consigli e legami fraterni

Durante la diretta, Andrea ha svelato la sua aspirazione di diventare modello. Una passione evidente anche dai suoi post su Instagram. Tuttavia, ha anche accennato al suo amore per il tennis, lasciando intendere una possibile carriera sportiva. Anna, sempre protettiva, ha offerto saggi consigli a suo figlio su come navigare nel mondo dei social, evidenziando l’importanza di mantenere privati alcuni aspetti della sua vita, in particolare i rapporti sentimentali e i dettagli sulla famiglia. La cantante ha inoltre delineato un quadro del figlio come un ragazzo brillante, musicalmente incline, ma troppo timido per esprimere il suo talento canoro. Infine, ha sottolineato la sua tipica testardaggine da adolescente. Il discorso si è poi spostato sui legami fraterni di Andrea. Ha rivelato di avere un legame speciale con Ilaria, con la quale ha trascorso una recente vacanza in Sardegna, ma Anna ha sottolineato come Andrea abbia un rapporto caloroso con tutti i suoi fratelli. Oltre a Ilaria, Andrea ha tre fratelli – Claudio, Luca e il piccolo Francesco, nato dall’ultimo amore di Gigi D’Alessio con Denise Esposito