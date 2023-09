Teo Mammucari spietato contro Mediaset: “Gente come Enrico Papi continua ad avere spazi”

0 SHARES Condividi Tweet

Teo Mammucari ha sorpreso molti quando ha deciso di lasciare lo storico programma “Le Iene”. Questa decisione ha dato adito a molte voci, e secondo una notizia diffusa da Dagospia, ci sarebbe stato un acceso confronto tra il presentatore e Davide Parenti, uno degli ideatori del programma. Quest’ultimo, evitando di alimentare ulteriori polemiche, ha dichiarato: “Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto”.

Da Giurato a Concorrente: La Scelta di Mammucari La prossima avventura di Teo lo vedrà partecipare come concorrente nel popolare show “Ballando con le Stelle”. Prima del suo debutto, ha concesso un’intervista a Massimo Galanto per Il Messaggero, dove ha discusso della sua scelta di abbandonare Mediaset. La ragione principale? Mammucari sente la mancanza di nuove opportunità e di spazi per esprimersi come vuole.

Mammucari, riflettendo sulla sua carriera e sulla sua recente scelta di partecipare come concorrente piuttosto che come giurato, ha detto: “Il passo indietro lo fa chi lavora nello stesso posto da sempre perché non sa fare altro”. Nonostante sia grato per i sei anni passati in “Tu sì que vales” al fianco di Maria De Filippi e Gerry Scotti, sente che Mediaset non gli offrisse alternative concrete.

Sconti, Nuovi Programmi e Concorrenza Mammucari ha anche rivelato che Mediaset gli aveva proposto di continuare in “Tu sì que vales” con la promessa di avere “Le Iene”. Ma Teo ha sentito che il programma non aveva più bisogno di lui. Di fronte a questa realizzazione, ha chiesto di poter realizzare un programma tutto suo, ma Mediaset gli ha chiesto uno “sconto economico”. Una proposta che non ha affatto fatto piacere al presentatore.

Ma il punto saliente dell’intervista è stata la sua preoccupazione per l’industria televisiva italiana in generale. Ha espresso la sua frustrazione sul fatto che figure come Enrico Papi continuino ad avere spazio, a prescindere dai risultati che ottengono. E ha lamentato il fatto che nuovi programmi e idee innovative siano spesso messi in secondo piano a favore di format già collaudati, come “La Ruota della Fortuna”, che Gerry Scotti condurrà nuovamente. Per Teo, queste scelte non sono giustificate e sente che gli artisti come lui, desiderosi di innovare, vengono ingiustamente trascurati.

Conclusione L’intervista rilasciata da Teo Mammucari getta luce sulle difficoltà e le frustrazioni che molte personalità televisive possono sentirsi nel mondo dell’industria televisiva italiana. Afferma con chiarezza la sua necessità di cercare nuovi orizzonti e di non essere limitato da decisioni aziendali che non rispecchiano le sue aspirazioni artistiche.