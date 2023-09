Antonio Ricci punta il dito contro Pier Silvio Berlusconi: “Ha fatto pulizia a Mediaset? E allora perché ha lascato Tina Cipollari?”

0 SHARES Condividi Tweet

Mediaset, uno dei principali gruppi televisivi italiani, ha subito negli ultimi tempi molte trasformazioni. Ma c’è una figura, Antonio Ricci, che, durante una conferenza stampa di “Striscia la Notizia“, ha sollevato diversi interrogativi sulle decisioni prese da Pier Silvio Berlusconi, Vicepresidente e AD del colosso televisivo. Secondo Ricci, alcune di queste scelte sarebbero contraddittorie, in particolare la decisione di mantenere in tv figure come Tina Cipollari.

Il cambiamento di Mediaset e le decisioni di Pier Silvio Berlusconi

Mediaset è sempre stata nota per essere una fucina di talenti e una piattaforma dove numerosi volti televisivi hanno avuto l’opportunità di brillare. Tuttavia, negli ultimi tempi, il paesaggio televisivo si è evoluto e molte figure di spicco hanno dovuto fare i conti con cambiamenti significativi. Barbara d’Urso, ad esempio, ha detto addio a “Pomeriggio 5“, alimentando voci su un possibile allontanamento da Mediaset.

Antonio Ricci, creatore e anima di “Striscia la Notizia“, ha espresso la sua opinione su questi sviluppi. Durante la conferenza, ha sottolineato come la “pulizia” di Berlusconi potrebbe apparire come una contraddizione in termini. Mentre alcune figure televisive sono state messe da parte, altre, come Tina Cipollari, sembrano aver mantenuto la loro posizione.

Ricci ha detto: “La pulizia in atto a Mediaset per me rappresenta una contraddizione di Pier Silvio Berlusconi. Se da un lato abbiamo personalità come Silvia Toffanin, che rappresenta l’eleganza e la professionalità, dall’altro vediamo che viene lasciato spazio a Tina Cipollari.” Questa dichiarazione riflette chiaramente il disaccordo di Ricci con alcune decisioni prese dalla dirigenza di Mediaset.

L’affermazione sulle foto e le polemiche con Claudio Baglioni

Durante la conferenza, Ricci ha anche fatto riferimento a presunte foto di Pier Silvio e Tina, sostenendo che Alfonso Signorini avrebbe “insabbiato” le stesse: “Esiste un carteggio sulla cacciata di Tina poi fatta morire sul nascere anche sul Web. Esistono anche delle foto di Pier Silvio e Tina che Signorini ha insabbiato”. Questo dettaglio, raccontato con un sorriso ironico, dimostra come dietro le quinte del mondo televisivo ci possano essere dinamiche complesse e poco conosciute dal grande pubblico.

Ma Ricci non si è fermato qui. Ha poi indirizzato la sua attenzione a Claudio Baglioni, artista di grande spessore nel panorama musicale italiano. Secondo Ricci, Baglioni avrebbe avuto un atteggiamento piuttosto negativo nei confronti della critica e avrebbe persino tentato di sequestrare un libro critico nei suoi confronti.

Ricci ha detto: “Trovo sconcertante che in un Paese libero, invece di rispondere alle critiche, si possa utilizzare la forza pubblica per sequestrare un libro.” Questa è una grave accusa, che sottolinea quanto la libertà di espressione sia fondamentale in un sistema democratico.