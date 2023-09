Bella Ma’, Pino Insegno distrutto: “Mi stanno riempiendo di critiche e io sto male”

0 SHARES Condividi Tweet

Pino Insegno, l’attuale conduttore del game show “Mercante in fiera” su Rai Due, si è trovato sotto accusa e non ha esitato a esprimere il suo disagio durante la puntata di oggi, venerdì 29 settembre a BellaMà. Ha rivelato di essere profondamente turbato dalle critiche che, secondo lui, non sono né logiche né mirate. Insegno, tornato in TV recentemente, ha risposto apertamente alle critiche durante un’intervista con Pierluigi Diaco, dichiarando con emozione: “Sto male!”.

Una fascia oraria complicata

Le accuse sono arrivate a causa degli ascolti non eccezionali del suo show. Insegno ha condiviso che va in onda in una fascia oraria complicata su Rai Due, un canale che deve ancora essere “scoperto” dal pubblico. Insegno crede che ci sia un atteggiamento di attesa predeterminato per il fallimento del suo show: “Aspettano che il programma vada male…A priori…” ha lamentato. Tuttavia, rimane ottimista, credendo che con il tempo, il suo game show aumenterà in popolarità e ascolti.

Insegno si difende dalle accuse

Il conduttore ha anche affrontato le accuse di essere “raccomandato”. Con 43 anni di carriera alle spalle, Insegno respinge tale accusa, sottolineando la sua lunga e stabile carriera nella televisione italiana. Anche se il suo game show è attualmente seguito da poco più di 200.000 spettatori, con un 2,25% di share, Insegno rimane fiducioso. Ha, infatti, ribadito la difficoltà di ottenere ascolti significativi in quella specifica fascia oraria su Rai Due e rimane convinto che il programma raggiungerà gli obiettivi prefissati dall’azienda nelle settimane a venire.

In questo periodo di aspre critiche, Insegno è apparso come un uomo aperto e onesto, disposto a condividere le sue difficoltà e insicurezze con il pubblico. Mentre le opinioni divergenti continuano a circondare il suo ritorno in televisione, resta da vedere se riuscirà a superare le critiche e vedere un aumento degli ascolti per “Mercante in fiera”. La sua passione e dedizione per il suo mestiere sono evidenti; ora, tutto dipende da come il pubblico e i critici risponderanno nei prossimi episodi del suo game show.