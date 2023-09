Ore 14, Milo Infante ha chiesto che il programma duri di meno, incredibile il motivo

0 SHARES Condividi Tweet

Milo Infante, il conduttore del popolare programma di Rai Due, Ore 14, è stato recentemente al centro di un clamoroso retroscena. A dispetto degli ottimi ascolti ottenuti finora, emergono voci secondo cui il programma potrebbe subire una riduzione della messa in onda. Sorprendentemente, quest’ultimo sviluppo non è stato imposto dall’alto, ma è stato piuttosto una richiesta fatta dallo stesso Infante, suscitando curiosità sulle motivazioni dietro tale decisione.

Motivazioni personali e limitazioni della redazione

La notizia, rivelata da DavideMaggio.it, afferma che Infante ha richiesto che la durata del suo programma venga accorciata a 50 minuti. La ragione di questa insolita petizione si trova nelle limitazioni della redazione. Sembra che il team dietro Ore 14 sia stato dimezzato, passando da otto a quattro membri, a causa della mancata concessione di “primi utilizzi” e di un previsto aumento da parte della Tv Pubblica. Questa riduzione del personale ha apparentemente messo pressione su Infante, portandolo a richiedere un programma più corto per gestire efficacemente le risorse disponibili.

Reazioni e implicazioni future

La situazione ha attirato l’attenzione e la Rai ha iniziato a cercare tra i suoi collaboratori chi potrebbe essere disponibile a lavorare a Ore 14. Tuttavia, i tentativi dell’emittente si sono scontrati con due netti rifiuti. Nel frattempo, Infante ha raggiunto il direttore dell’approfondimento, Paolo Corsini, per discutere della possibilità di ridurre ufficialmente la durata del programma. Al momento, la decisione finale è in sospeso, con gli spettatori e gli addetti ai lavori in attesa di vedere come si svilupperà questa intricata situazione.

In mezzo a questi sviluppi, il programma continua a prosperare in termini di ascolti, con numeri impressionanti che testimoniano la sua popolarità tra il pubblico. Il futuro di Ore 14 e il destino della richiesta di Infante rimangono incerti, alimentando discussioni e aspettative su come la Rai gestirà questa situazione delicata. La risposta della rete e le conseguenti ripercussioni potrebbero avere un impatto significativo non solo sulla programmazione, ma anche sulla carriera di Infante e sulla percezione pubblica del noto conduttore televisivo.