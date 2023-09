 “Il Mercante in Fiera” di Pino Insegno è un flop, interviene la Rai

0 SHARES Condividi Tweet

I riflettori della Rai e del pubblico italiano sono stati tutti puntati su Pino Insegno e il suo atteso ritorno in televisione con “Il Mercante in Fiera”. Tuttavia, il debutto del programma non ha raggiunto le aspettative, spingendo i vertici della Rai a considerare possibili interventi per risollevare gli indici di ascolto.

Aspettative e realità

Il ritorno di Pino Insegno è stato un argomento di discussione durante tutta l’estate. La curiosità e l’anticipazione erano palpabili, ma il debutto su Rai Due non ha portato i risultati sperati. Con un share che è scivolato sotto il 2%, i vertici della Rai sono ora nella posizione di dover valutare misure correttive. La presenza di Insegno era vista come una mossa potenzialmente vincente, ma i numeri dell’Auditel narrano una storia diversa.

I dati Auditel per “Il Mercante in Fiera” sono stati una doccia fredda. Da un debutto con 638.000 spettatori e un share del 3.4%, i numeri sono diminuiti costantemente, scendendo a un 2.3% di share con 400.000 spettatori il 28 settembre. Questi dati sono indicativi di una tendenza preoccupante, il programma non è riuscito a catturare e mantenere l’attenzione del pubblico come previsto.

La risposta di Insegno e l’intervento della Rai

Insegno ha espresso la sua frustrazione per le critiche anticipate e ha difeso il suo programma e la sua integrità professionale. Tuttavia, l’occhio critico del pubblico e i numeri non mentono. I vertici della Rai stanno valutando la situazione e, secondo le indiscrezioni, stanno considerando interventi editoriali per migliorare gli indici di ascolto e rivitalizzare il programma. La questione è ora se queste misure potranno invertire la tendenza e ristabilire “Il Mercante in Fiera” come un punto fermo della programmazione della Rai.