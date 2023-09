Fedez operato d’urgenza e sui social parte il massacro contro Chiara, ecco perchè

0 SHARES Condividi Tweet

Il ricovero d’urgenza del noto rapper italiano Fedez ha scatenato una vera e propria tempesta sui social media. Non solo i fan sono preoccupati per la sua salute, ma molti hanno rivolto la loro attenzione e critiche verso sua moglie, la famosa influencer Chiara Ferragni.

Il rientro frettoloso di Chiara

Ieri, venerdì 29 settembre, Chiara Ferragni ha lasciato in fretta la fashion week di Parigi per tornare a Milano a causa di una “emergenza” non specificata. Ha condiviso il momento sulle sue Instagram stories, mostrando a milioni di follower il suo viaggio di ritorno accompagnata dall’amica e influencer Chiara Biasi. Questo post ha attirato un’ondata di commenti da parte dei fan, desiderosi di capire la natura dell’emergenza.

La salute di Fedez e le indiscrezioni

Le notizie sulla salute di Fedez hanno iniziato a circolare, creando un mix di preoccupazione e curiosità. Diverse fonti hanno riferito del suo ricovero d’urgenza e dell’operazione a cui è stato sottoposto a causa di “ulcere gastriche”. L’ansia per la sua condizione si è intensificata, e nel mezzo di tutto questo, Chiara è diventata oggetto di una valanga di critiche.

Polemiche social e critiche verso Chiara

La decisione di Chiara di condividere il suo rientro improvviso in Italia sui social media ha sollevato un’ondata di polemiche. Molti utenti di Twitter hanno messo in discussione la sua sensibilità, chiedendosi come potesse trovare il tempo e la disposizione d’animo per postare storie su Instagram mentre suo marito era ricoverato in ospedale. La sua esposizione pubblica è stata vista da alcuni come inappropriata: “Non vi preoccupa nemmeno un po’ il fatto che con il marito ricoverato d’urgenza abbia avuto testa e voglia di fare una storia?”..