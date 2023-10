Verissimo, Rosanna Lambertucci da brividi, ha sposato il suo Mario e ha rivelato: “Mio marito sarebbe stato contento”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante l’ospitata di ieri, sabato 30 settembre a Verissimo, Rosanna Lambertucci ha condiviso il toccante video del suo matrimonio con Mario Di Cosmo. Il matrimonio, che ha avuto luogo a Sabaudia a luglio, è stato un momento emozionante, non solo per la coppia ma anche per gli spettatori. La Lambertucci ha raccontato la sua esperienza e le emozioni che ha provato quel giorno. Nonostante fosse insieme a Di Cosmo da otto anni, diventare sua moglie ha aggiunto un nuovo livello di profondità alla loro unione.

La coppia ha celebrato il loro amore nel Santuario Madonna della Sorresca, lo stesso luogo che è stato testimone della proposta di matrimonio di Di Cosmo. La Lambertucci, di 77 anni, e Di Cosmo, di 62 anni, hanno dimostrato che l’amore non ha età. La differenza di età, sebbene fosse una fonte di imbarazzo iniziale per la Lambertucci, è diventata irrilevante di fronte alla forza del loro legame.

La storia di amore e supporto

Mario Di Cosmo, ex assistente parlamentare ed imprenditore, ha sempre saputo che la Lambertucci era la donna con cui voleva passare il resto della sua vita. Nonostante fosse un ex casanova, il suo amore per Rosanna è stato inequivocabile fin dal primo giorno. La proposta di matrimonio è avvenuta al Luna Park di Sabaudia, cementando il loro legame in un momento di gioia pura e spontanea.

La Lambertucci ha condiviso come sua figlia Angelica, e persino suo primo marito defunto, avrebbero approvato la sua unione con Di Cosmo. La benedizione del fratello della Lambertucci, che le consigliò di sposare Mario prima di morire, ha aggiunto un ulteriore livello di benedizione e supporto alla loro unione. Questi momenti di approvazione familiare hanno rafforzato la loro decisione di unirsi in matrimonio, illustrando il potere del sostegno familiare e dell’amore.

L’amore oltre la differenza di età

La differenza di età tra la coppia, sebbene sia stata una preoccupazione iniziale, è stata rapidamente superata dalla profondità del loro amore. Rosanna ha rivelato che la mamma di Mario ha giocato un ruolo cruciale nel rassicurarla riguardo alle sue preoccupazioni. Le parole rassicuranti di Mario, che ha enfatizzato che l’amore supera tutte le barriere, compresa l’età, hanno rafforzato il loro legame.

La coppia ha condiviso i loro intimi momenti e le emozioni del giorno del matrimonio con il pubblico di Verissimo, dimostrando che ogni amore è unico e prezioso. Il loro legame, forgiato attraverso anni di dedizione e affetto reciproco, è una testimonianza dell’infinita capacità dell’amore di trionfare su ogni sfida e ostacolo.