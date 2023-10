Fedez ricoverato e Giulia Salemi scrive un post al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez si trova attualmente in ospedale a seguito di un’emorragia interna derivante da alcune ulcere. Questa preoccupante notizia ha costretto sua moglie, Chiara Ferragni, a fare un ritorno precipitoso dalla Parigi Fashion Week per stare al suo fianco. In mezzo alla marea di messaggi di sostegno e affetto che affluiscono da fan e colleghi, una piaga di commenti negativi e offensivi emersi dagli haters ha gettato una nuvola scura sull’atmosfera già carica di tensione.

Giulia Salemi reagisce contro gli haters

In passato, Fedez ha affrontato attacchi simili, specialmente durante il periodo in cui è stato diagnosticato un tumore al pancreas. Anche allora, il coraggio e la forza del rapper furono messi alla prova non solo dalla malattia ma anche dagli attacchi online incessanti. Questa volta, mentre Fedez è ricoverato, Giulia Salemi, un’amica e collega, è intervenuta per fare da scudo. Ha affrontato gli haters con un messaggio potente e chiaro, chiamandoli fuori per la loro mancanza di umanità e compassione.

Il post al veleno di Giulia Salemi

In una situazione in cui Fedez ha scelto la via della riservatezza, evitando di rispondere alle provocazioni, Giulia Salemi ha alzato la voce. Ha condiviso un tweet in cui esprime il suo disgusto per coloro che si deliziano del malessere di un giovane padre. Salemi ha evidenziato l’incapacità degli haters di mostrare empatia e la loro tendenza a utilizzare le avversità altrui per amplificare la loro voce, sottolineando la gravità di tali comportamenti: “Ma come fate a godere per il malessere di un ragazzo di 33 anni, padre di due figli. Credo che siamo andati davvero oltre il senso della misura e del bisogno di usare le disgrazie altrui per dare senso alla propria inutilità. Dai Federico che passerà anche questa”