Maria Chiara Giannetta: “Sono stata a casa di Andrea Bocelli per il ruolo di Blanca” e poi fa un commento che spiazza

Maria Chiara Giannetta, l’acclamata protagonista della serie televisiva “Blanca” trasmessa su Rai1, ha condiviso una storia affascinante sulla sua preparazione per il ruolo di una protagonista ipovedente. La serie ha conquistato il pubblico italiano, e la performance di Giannetta ha catturato l’attenzione di molti spettatori. L’attrice ha rivelato che molte persone le chiedono se riesca a vedere nella vita reale, dimostrando quanto il suo personaggio sia convincente. Per prepararsi al meglio per questo ruolo complesso, Maria Chiara Giannetta ha avuto la straordinaria opportunità di apprendere da un maestro altrettanto straordinario: Andrea Bocelli.

Cambiamento di prospettiva grazie a Bocelli

Giannetta ha spiegato che, inizialmente, lei e il suo team avevano dei pregiudizi riguardo alla vita quotidiana di Andrea Bocelli, poiché egli è non vedente. Tuttavia, una visita a casa di Bocelli ha drasticamente cambiato la loro prospettiva. Hanno assistito al tenore che correva per le scale e hanno ricevuto preziose lezioni su come muoversi in bicicletta e a cavallo. Questa esperienza ha dimostrato quanto le persone non vedenti siano in grado di fare qualsiasi cosa, specialmente nello sport. Maria Chiara Giannetta ha ammesso che questa esperienza li ha resi consapevoli dei loro pregiudizi e li ha spinti a cambiare la loro percezione riguardo alle capacità delle persone non vedenti:”Per interpretare questo ruolo ho avuto dei bravi maestri. Siamo andati a rompere le scatole a Bocelli, a casa sua. Avevamo dei pregiudizi”.

Anticipazioni sulla seconda stagione di Blanca e il carattere di Fiona

Durante l’intervista, l’attrice ha svelato alcuni dettagli intriganti sulla trama della seconda stagione di “Blanca“. Ha sottolineato che questa stagione introdurrà un pericoloso polibomber che minaccia la polizia, piazzando bombe nelle auto degli agenti al fine di seminare il terrore tra la popolazione e generare paura verso la polizia stessa. Blanca, il personaggio interpretato dalla Giannetta, dovrà affrontare la sfida di identificare l’identità di questo criminale pericoloso. Inoltre, l’attrice ha condiviso dettagli intriganti riguardo al suo rapporto con il personaggio del cane Fiona nella serie, sottolineando che, nonostante Fiona sia una femmina, ha un nome che suggerisce il contrario. Questo particolare dettaglio ha suscitato l’interesse degli spettatori, e Giannetta ha spiegato che le interazioni tra il suo personaggio e Fiona sono improvvisate, aggiungendo autenticità e spontaneità alla loro relazione nella trama.