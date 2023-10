Guendalina Tavassi massacra Cesara Buonamici: “Cosa è diventato il Gf con lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Il “Grande Fratello” è stata oggetto di dibattito e critica nella sua edizione attuale. Guendalina Tavassi, ex concorrente del reality show, ha espresso apertamente la sua opinione riguardo alla performance della trasmissione e ha preso di mira Cesara Buonamici, che in questa edizione ha il ruolo di opinionista. In un’intervista al settimanale Mio, la Tavassi ha rilasciato dichiarazioni provocatorie, evidenziando alcune delle lacune del programma che secondo lei stanno minando la sua popolarità.

Un “TG Grande Fratello”?

Una delle critiche più pungenti di Guendalina Tavassi riguarda la presenza di Cesara Buonamici come opinionista all’interno del Grande Fratello. La Tavassi ha suggerito che la decisione di Mediaset di nominare la Buonamici possa aver trasformato il programma in una sorta di “TG Grande Fratello“. Questo commento fa emergere la percezione che l’attenzione del programma sia eccessivamente concentrata sulla narrazione dei fatti, a discapito dell’elemento intrattenimento che ha reso il Grande Fratello così amato dal pubblico.

Difficoltà di ascolto e cambiamenti nella programmazione

La Tavassi ha anche rilevato che l’attuale edizione del Grande Fratello non sta ottenendo i risultati di ascolto desiderati. In risposta a questa sfida, Mediaset ha addirittura deciso di spostare la messa in onda del secondo appuntamento settimanale del programma, cercando di evitarne il confronto diretto con un’altra trasmissione televisiva. Nonostante tali cambiamenti, il Grande Fratello continua a lottare per superare il 18% di share, un dato che sicuramente suscita preoccupazioni tra i dirigenti del network.

La Tavassi ha affermato che, spesso, per rimediare agli errori iniziali, vengono chiamati altri personaggi a partecipare alla trasmissione. Tuttavia, sembra che ciò non abbia portato ai risultati sperati e che la trasmissione stia ancora cercando una formula vincente per questa edizione.

Preferenze personali e coinvolgimento emotivo

Nell’intervista, Guendalina Tavassi ha anche condiviso le sue preferenze personali riguardo ad altri programmi televisivi. Ha sottolineato la sua preferenza per Barbara D’Urso rispetto a Myrta Merlino nella conduzione di “Pomeriggio Cinque.

Nel frattempo, la trasmissione, puntata dopo puntata continua a cercare un equilibrio tra narrazione e intrattenimento per provare ad aumentare gli ascolti.