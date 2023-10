Ballando, Rosanna Lambertucci concorrente, botta e risposta sui social con la Lucarelli

0 SHARES Condividi Tweet

A meno di una settimana dal ritorno di “Ballando con le Stelle”, i concorrenti si stanno preparando per la prima puntata. Carolyn Smith, una delle giudici del programma, ha condiviso la sua opinione sui partecipanti dell’edizione attuale e ha difeso la presenza di Wanda Nara, sottolineando l’importanza della sua partecipazione e criticando le polemiche sull’età dei concorrenti.

La Smith ha elogiato il cast di quest’anno, trovandolo molto interessante e apprezzando la scelta dei personaggi. Ha sottolineato che la presenza di Wanda Nara è essenziale, spiegando che la partecipazione di personaggi noti può contribuire a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione, specialmente per i giovani che talvolta evitano di sottoporsi a cure mediche. Ha anche respinto le critiche sull’età dei concorrenti, definendole sciocchezze e sottolineando che molte persone anziane dimostrano una vitalità e un’energia paragonabili a quelle dei più giovani.

Selvaggia Lucarelli elogia Rosanna Lambertucci

Rosanna Lambertucci, una delle concorrenti di “Ballando con le Stelle“, ha dichiarato di non temere la giuria e di stimare particolarmente Selvaggia Lucarelli, uno dei giudici del programma. Ha elogiato la Lucarelli, descrivendola come una donna intelligente, simpatica, arguta, bella e ironica. Tuttavia, ha anche riconosciuto che non si può piacere a tutti e che accettare le critiche è parte integrante della competizione: “A me la giuria di Ballando non spaventa e Selvaggia, a dirla tutta, mi piace molto e la stimo. Lei è una donna intelligente, simpatica, arguta, bella, ironica poi, inutile girarci attorno, non si può piacere a tutti. In ogni caso accettare le critiche fa parte del pacchetto“..

Selvaggia Lucarelli ha risposto con ironia su Instagram, scherzando sul fatto che la Lambertucci riceverà sicuramente punteggi alti da parte della giuria: “Ovviamente Rosanna Lambertucci avrà tutti 10“.

L’edizione attuale di “Ballando con le Stelle” promette di essere interessante, con un cast apprezzato sia dalla giuria che dal pubblico. Nel frattempo, Selvaggia Lucarelli e Rosanna Lambertucci stanno già dimostrando un rapporto di rispetto reciproco all’interno della competizione.