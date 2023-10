Giuseppe Zeno: ”Ecco perché hanno preso me in “Blanca”

0 SHARES Condividi Tweet

Giuseppe Zeno, celebre per il suo ruolo di Michele Liguori nella serie televisiva “Blanca,” ha recentemente svelato dettagli affascinanti riguardo alla sua esperienza lavorativa all’interno di questa amata produzione televisiva. Durante una conferenza stampa dedicata alla serie, l’attore ha condiviso come il regista abbia avuto un ruolo cruciale nel plasmare il suo approccio sia al personaggio che alla trama della serie e che secondi lui non hanno scelto un personaggio non vedente “ma hanno preso un attore non capace, me” ha dichiarato scherzando sul suo ruolo.

Un rapporto speciale con “Blanca”

Nel corso della discussione, Zeno ha messo in evidenza l’importanza del suo personaggio, Michele Liguori, e la sua interazione con Blanca, la protagonista della serie interpretata da Maria Chiara Giannetta. L’attore ha rivelato che il regista ha enfatizzato la necessità di esplorare ulteriormente la complessa dinamica tra i due personaggi. Questo suggerisce che nella stagione attuale potrebbero esserci sviluppi emozionanti nella relazione tra Michele e Blanca, creando un’atmosfera di suspense che ha catturato l’attenzione dei fan.

Celebrazione della figura femminile

Oltre a discutere del suo ruolo in “Blanca,” Giuseppe Zeno ha lodato la serie per il suo impegno nel mettere al centro la figura femminile nella narrazione. Ha enfatizzato quanto sia importante raccontare storie che danno voce alle donne e ha evidenziato la complessità delle loro vite e delle sfide che affrontano. Questa prospettiva ha contribuito a rendere “Blanca” una serie amata dal pubblico, con una trama coinvolgente e personaggi ben sviluppati.

Giuseppe Zeno, ha dunque, ha fornito una prospettiva interessante sulla sua esperienza lavorativa in “Blanca”. La testimonianza di Zeno ha offerto uno sguardo approfondito dietro le quinte di una delle serie più apprezzate dal pubblico italiano, alimentando l’entusiasmo dei fan per la stagione in corso.