Mattino Cinque, Federica Panicucci si prende gioco dell’ospite che la prende malissimo, la conduttrice in evidente difficoltà

Federica Panicucci, al timone di “Mattino Cinque,” ha dato vita a un momento di tensione in diretta durante la trasmissione. Durante la seconda parte del suo programma, ha affrontato i casi di cronaca più rilevanti degli ultimi giorni, tra cui il controverso caso della presunta veggente Gisella Cardia. L’inviato Paolo Capresi aveva annunciato che l’ex portavoce Paola Felli avrebbe fatto rivelazioni inedite e sconvolgenti riguardo a questo caso. Tuttavia, prima di passare alla Felli e al suo giornalista, Panicucci ha espresso in modo ironico il suo stato d’animo:

“Paolo ieri mi hai lasciato così… Io non ho dormito tutta la notte perché mi hai lasciato con un’anticipazione incredibile…”

La reazione dell’ospite

L’inviato Paolo Capresi ha quindi spiegato che ieri aveva annunciato che la Felli avrebbe condiviso dei messaggi della presunta veggente Gisella Cardia. Tuttavia, Paola Felli ha voluto precisare che questi messaggi non erano scritti ma registrati e che contenevano previsioni relative a eventi come la guerra in Siria e Gerusalemme. La Panicucci ha espresso alcune perplessità riguardo a queste rivelazioni, scatenando la reazione infastidita dell’ospite in collegamento:

“Signora Panicucci… Io capisco che lei deve fare l’ironica, però mi creda è una questione molto seria…”

La difesa di Panicucci e l’intervento dell’opinionista

Federica Panicucci ha cercato di difendersi dalle accuse di ironia, sottolineando che stava solo enfatizzando le date dei messaggi registrati. Tuttavia, la tensione è rimasta alta, e l’opinionista Roberto Poletti è intervenuto in difesa della Panicucci, affermando che la conduttrice stava affrontando la questione seriamente, mentre l’ospite sembrava prendere una posizione diversa. La discussione è continuata con un Poletti che ha sostenuto che l’ospite non stava affrontando la situazione con la dovuta serietà.

La fine di questo blocco

La discussione si è conclusa con le tensioni ancora irrisolte, e Federica Panicucci ha dovuto passare rapidamente a un altro argomento. Questo episodio ha evidenziato come la leggerezza in diretta televisiva possa generare malintesi e reazioni diverse tra gli ospiti e gli opinionisti in studio. Mentre la Panicucci poteva intendere i suoi commenti come scherzi leggeri, l’ospite ha percepito la questione come molto seria, portando a una discussione accesa sul set di “Mattino Cinque.”