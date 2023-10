Edoardo Costa, dopo lo scandalo che lo travolse, rivela come vive oggi e poi lancia una frecciata al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Edoardo Costa, celebre attore italiano, ha condiviso dettagli sulla sua vita attuale dopo essere stato coinvolto in uno scandalo nel 2008. In una recente intervista e nel suo libro “The Change,” Costa ha svelato la sua storia personale, caratterizzata da crolli, delusioni e rinascita.

Lo scandalo e la caduta

Dopo anni di successo nel mondo dello spettacolo italiano, Edoardo Costa è stato coinvolto in uno scandalo sollevato da Striscia la Notizia nel 2008. Il programma televisivo ha sollevato dubbi sulle somme raccolte dalla sua fondazione Ciak, che aveva l’obiettivo di aiutare i bambini dei paesi più poveri. Questa inchiesta televisiva ha portato a una controversia giudiziaria e alla condanna di Costa per appropriazione indebita, causando un drastico declino nella sua carriera.

Una nuova vita e nuove opportunità

Oggi, Edoardo Costa vive principalmente a Los Angeles, ma trascorre del tempo anche a Miami e ha una casa fuori Milano. Ha vissuto tra l’Italia e gli Stati Uniti per trent’anni, dove ha studiato recitazione e ha costruito una carriera. Sebbene l’America lo abbia adottato, Costa ama ancora l’Italia. L’attore ha raccontato che prima della sua condanna viveva una vita al limite, con eccessi e piaceri illusori. Tuttavia, il punto di svolta è arrivato nel 2008 quando Striscia la Notizia ha sollevato dubbi sull’associazione Ciak. Costa ha condiviso di aver provato rabbia e desiderio di vendetta, ma ha anche sottolineato che quell’esperienza lo ha cambiato profondamente. Oggi, Edoardo Costa lavora principalmente nel cinema e ha recitato in film come “The Island” con Michael Jai White e “Christmas in the Caribbean” con Elizabeth Hurley. Inoltre, è diventato un life coach e aiuta le persone attraverso la piattaforma The-change.it, offrendo live sui social, workshop e meditazione. Costa ha anche menzionato il suo apprezzamento per lo yogi indiano Sadhguru, da cui ha imparato a vivere con gratitudine, compassione e amore. Ha partecipato a eventi di meditazione guidata organizzati da Sadhguru. Infine, Costa ha smentito le voci su un suo presunto provino per il Grande Fratello 8, definendolo “fake news.” Tuttavia, ha dichiarato che considererebbe la partecipazione a un reality show se potesse utilizzarlo per elevare il livello di consapevolezza: “È una fake news. Ma se ci fosse un reality dove posso dire ciò che penso, per elevare il livello di consapevolezza, ci potrei pensare…”. E poi ha aggiunto lanciando una frecciatina velenosa: “Non ho la tv. Ho visto qualche spezzone di “Belve” sui social e devo dire che la Fagnani è bella e brava. Mi è sempre piaciuta. I personaggi che intervista, no. Ma questa è l’Italia“.. Edoardo Costa, dunque, ha attraversato momenti difficili nella sua vita, ma ha trovato una nuova direzione e si dedica ora a diffondere messaggi di positività e consapevolezza.