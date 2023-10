Bella Mà, Alda D’Eusanio a Diaco: “Sai quante cose sgradevoli dicono su di te?” e lui la gela con lo sguardo

0 SHARES Condividi Tweet

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 ottobre, il programma “BellaMa’” che va in onda su Rai Due è stato il palcoscenico di un momento di profonda sincerità e umiltà da parte della giornalista Alda D’Eusanio. La sua presenza nello studio di Pierluigi Diaco ha rappresentato un’opportunità per confrontarsi con il suo passato e cercare di ricostruire i ponti con Laura Pausini e Paolo Carta. Alda D’Eusanio è stata al centro di polemiche nel 2021 quando partecipò al Grande Fratello Vip, un’esperienza che ha lasciato un segno indelebile nella sua carriera.

L’errore e le scuse a Laura Pausini

Alda D’Eusanio ha iniziato il suo percorso di redenzione chiedendo scusa a Laura Pausini per un errore grave commesso durante la sua permanenza nel Grande Fratello Vip. In quell’occasione, la giornalista diffuse una notizia infondata secondo cui il compagno di Laura, Paolo Carta, la picchiava. Questa falsa affermazione ebbe conseguenze devastanti per entrambi, con una squalifica immediata dalla casa più spiata d’Italia per Alda D’Eusanio. Durante l’intervista, Alda ha ammesso apertamente di aver commesso un grave errore e ha espresso il suo rimorso per aver diffuso notizie senza fondamento. Ha riconosciuto che il prezzo pagato per questo errore è stato sproporzionato rispetto all’infrazione commessa e ha affermato che si tratta di una delle esperienze più dolorose della sua vita professionale.

Alda a Pierluigi Diaco: “Sai quante cose sgradevoli dicono su di te?”

Durante la chiacchierata, Alda D’Eusanio per giustificare in qualche modo il suo comportamento a fronte di Diaco che sottolineava che le sue affermazioni erano state sgradevoli, lei ha commentato: “Ma sai quante cose sgradevoli nel nostro ambiente vengono dette anche su di te e su di me?”.

Alda D’Eusanio ha anche affrontato il tema dei rapporti interrotti con Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello Vip. In precedenza, Signorini aveva fortemente voluto la presenza di D’Eusanio nella trasmissione, ma dopo l’incidente legato a Laura Pausini e Paolo Carta, ha interrotto ogni contatto con la giornalista. Questo ha segnato una profonda delusione per D’Eusanio, che aveva inizialmente accettato la proposta di partecipare al reality show su insistenza di Signorini.