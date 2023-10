Antonio Ricci: “Voglio Fiorello a Striscia e lo avevo anche convinto poi cosa è accaduto”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonio Ricci, noto per aver creato programmi televisivi iconici come “Drive In” e “Striscia la Notizia,” ha recentemente condiviso una serie di retroscena sull’industria televisiva italiana. In un’intervista a ruota libera, ha svelato aneddoti sorprendenti e curiosi sui suoi rapporti con Mediaset e le sfide che ha affrontato nel corso degli anni. Contrariamente a quanto si possa pensare, Ricci ha rivelato che non è stato sempre un percorso privo di ostacoli e che ha spesso avuto scontri con i vertici aziendali.

Il “No” di Fiorello e le trattative interrotte

Uno degli aspetti più interessanti dell’intervista è stato il rivelato tentativo di Antonio Ricci di avere Fiorello come conduttore di “Striscia la Notizia.” Ricci ha definito Fiorello il “numero uno” della televisione italiana, ma ha raccontato come, nonostante un accordo iniziale, la trattativa si sia arenata a causa di vicissitudini che coinvolgevano i vertici di Mediaset. Inizialmente, Fiorello aveva accettato di condurre il programma, ma poi, a causa di una battuta sull’ascolto dello show Sky di Fiorello fatta da Paolo Berlusconi, la situazione è cambiata. Questo ha portato a un braccio di ferro che ha messo fine all’accordo. Tuttavia, Ricci ha mostrato comprensione e ammirazione per Fiorello, considerandolo ancora uno dei migliori conduttori televisivi.

“Striscia la Notizia” e le querele, le liti con Mediaset

Antonio Ricci ha anche parlato delle sfide legali affrontate da “Striscia la Notizia” nel corso degli anni. Nonostante abbiano affrontato ben 400 querele, il programma ha spesso prevalso in tribunale. Ricci ha condiviso una storia particolarmente curiosa in cui è stato condannato a causa di un fuori onda di Vattimo, ma ha successivamente fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo e ha vinto la causa. Inoltre, Ricci ha sottolineato che, nonostante le occasionali liti e gli scontri con Mediaset, non ha mai avuto contratti di esclusiva con nessuna rete televisiva. Questo ha reso possibile la sua libertà creativa nelle trasmissioni, anche se ha dovuto affrontare personalmente i danni eventuali.

L’intervista ad Antonio Ricci ha fornito uno sguardo approfondito sul mondo della televisione italiana, mostrando che dietro le quinte dell’intrattenimento televisivo ci sono spesso sfide, trattative e retroscena sorprendenti. La carriera di Antonio Ricci è un esempio di come la passione e la creatività possano portare al successo, nonostante gli ostacoli lungo il percorso.