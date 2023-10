Sangiovanni massacrato dai fan di Giulia Stabile, non gli perdonano il gestaccio e Giulia mette il like

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia Stabile e Sangiovanni, una volta una coppia affiatata, hanno recentemente preso strade diverse. La rottura tra i due ha suscitato molta attenzione tra i fan che seguivano con affetto la loro relazione nata nel talent show di Maria De Filippi, “Amici.” Nonostante la fine della loro storia d’amore, il cantante sembra aver trovato un nuovo amore, anche se i dettagli rimangono sconosciuti. Tuttavia, una recente dichiarazione di Sangiovanni ha scatenato una polemica inaspettata.

La dichiarazione di Sangiovanni e la reazione dei fan di Giulia

Durante un’intervista per MTV Italia, Sangiovanni è stato intervistato su diverse questioni, compresa la sua pazzia più grande fatta per amore. La sua risposta, “Ho preso un aereo per andare dall’altra parte del mondo. È una pazzia, tanti cash per niente!”, ha provocato una reazione tra i fan di Giulia Stabile. Alcuni di loro hanno interpretato la dichiarazione come un suggerimento che la pazzia più grande non era stata compiuta per Giulia. Questo ha generato una discussione animata tra i sostenitori della coppia.

La reazione di Giulia Stabile

In risposta alla polemica, Giulia Stabile sembra aver preso posizione attraverso i social media. In particolare, sembra aver espresso accordo con le riflessioni dei fan mettendo un like a un commento critico verso Sangiovanni. Questo ha fatto pensare ai fan che Giulia potesse sentirsi ferita o incompresa dalla dichiarazione di Sangiovanni. Tuttavia, il like è stato successivamente rimosso, lasciando spazio a ulteriori speculazioni sulla reazione di Giulia alla dichiarazione del suo ex compagno.

La reazione di Giulia, sebbene non esplicitamente dichiarata, sembra aver confermato i sentimenti dei fan, creando un dibattito intorno alla situazione.