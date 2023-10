La volta buona, l’ospite di oggi della Balivo era l’inviata di Alberto Matano che lo accusa di fronte a tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Nel programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo, l’inviata storica de “La vita in diretta,” Raffaella Longobardi, è stata intervistata dopo un episodio che ha fatto parlare molto di sé. Durante un collegamento in diretta, Raffaella è stata improvvisamente morsa da un pappagallo, un momento diventato virale sui social media. Caterina ha introdotto l’ospite e ha sottolineato la viralità del video: “La signora è stata protagonista di uno scontro/incontro con un pappagallo…E’ diventato virale…Non so quanto sia rimasto su Il Corriere della sera quel video…”.

La colpa ad Alberto Matano

Dopo aver mostrato il video dell’incidente, Raffaella Longobardi ha espresso imbarazzo per quanto accaduto. Caterina Balivo ha chiesto spiegazioni sulla situazione, e Raffaella ha subito dato la colpa ad Alberto Matano, giornalista di Rai Uno: “E’ colpa di Alberto…Sempre colpa sua…Io vado in questo condominio e c’è una gabbia con questo pappagallo…E Alberto mi chiede di farglielo vedere…E poggio la mano su questa gabbia…”. Ha raccontato di essere andata in un condominio dove c’era un pappagallo in gabbia, su richiesta di Alberto. Mentre cercava di mostrare l’uccello, è stata morso. Raffaella ha poi aggiunto che ha scoperto che il pappagallo sembra non gradire le donne, preferendo gli uomini. Ha anche chiesto scusa per il suo grido di sorpresa.

L’amicizia tra Raffaella Longobardi e Alberto Matano

Caterina Balivo ha chiesto a Raffaella Longobardi chi “triterebbe” tra Alberto Matano e Michele Cucuzza, colleghi con cui ha lavorato. Raffaella ha esitato, mostrando imbarazzo, ma alla fine ha scelto di “tritare” Michele Cucuzza, affermando di essere molto legata ad Alberto Matano. Ha sottolineato che non è una persona diplomatica, ma ha espresso la sua stima e affetto per Matano, chiudendo così la discussione.