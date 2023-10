Selvaggia Lucarelli sbotta contro Caterina Balivo, sui social non usa mezzi termini contro la conduttrice

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la puntata di oggi, venerdì 13 ottobre del programma “La Volta Buona” di Rai Uno, condotto da Caterina Balivo, è emersa una piccola polemica che coinvolge Selvaggia Lucarelli. La trasmissione aveva ospiti come Milly Carlucci e Nunzia De Girolamo, con quest’ultima che ha discusso dell’esperienza di “Avanti Popolo.” Durante la conversazione sulla giuria di “Ballando con le Stelle,” è stata mostrata una grafica che ha suscitato reazioni.

La scelta delle foto

Nel corso della discussione sulla giuria di “Ballando con le Stelle,” è stata mostrata una grafica che ritraeva Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Tuttavia, la scelta delle immagini ha catturato l’attenzione di Selvaggia Lucarelli e di molti spettatori. Mentre Mariotto veniva ritratto con un sorriso, Lucarelli aveva un’espressione seria e corrucciata sul volto. Questa selezione delle foto è stata interpretata da alcuni come un tentativo sottile di influenzare l’opinione pubblica sull’atteggiamento dei giurati.

La reazione di Selvaggia Lucarelli su Instagram Selvaggia Lucarelli non ha esitato a condividere la sua opinione sulla scelta delle foto su Instagram. Ha utilizzato la funzione “Story” per esprimere la sua critica nei confronti degli autori di “La Volta Buona.” In una delle sue storie, ha scritto: “A proposito di gentilezze: ma sì, scegliamo la foto in cui appare più brutta e più stron*a.” Questo commento ha immediatamente sollevato una questione sulla neutralità delle immagini e sul loro impatto sulla percezione del pubblico.

Selvaggia Lucarelli ha condiviso anche un commento da parte di uno dei suoi fan che ha notato una somiglianza con il comportamento di Emilio Fede. In passato, Fede era noto per scegliere le foto più sfavorevoli dei suoi avversari politici, cercando di influenzare l’opinione pubblica attraverso l’immagine. Il commento del fan suggeriva che la scelta delle foto ricordasse questa pratica, provocando un dibattito sulla trasparenza nei media.

La reazione di Selvaggia Lucarelli è comprensibile in quanto esperta di comunicazione. Lei sa bene quanto potente possa essere il linguaggio visivo e come le immagini possano trasmettere messaggi subliminali. La selezione delle foto può influenzare la percezione del pubblico e la sua reazione alla discussione in corso. La Lucarelli sembra aver reagito alla luce di questa consapevolezza, sottolineando l’importanza della neutralità nelle immagini presentate nei programmi televisivi. Al momento, Caterina Balivo non ha risposto pubblicamente alle critiche di Selvaggia Lucarelli.