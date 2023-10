Bruce Willis sta sempre peggio, dettagli sconvolgenti sul suo stato di salute

0 SHARES Condividi Tweet

Le condizioni di salute dell’attore Bruce Willis si stanno deteriorando a causa della demenza frontotemporale, una malattia devastante che ha strappato a lui e alla sua famiglia la gioia di vivere. L’amico e regista Glenn Gordon Caron ha condiviso queste notizie preoccupanti, rivelando che Willis sta lottando per comunicare e ha perso il piacere di vivere.

La demenza frontotemporale e il cambiamento nella vita di Bruce Willis

Bruce Willis è stato colpito dalla demenza frontotemporale, una malattia poco conosciuta che può avere effetti devastanti sulla salute mentale e fisica. La sua famiglia ha descritto questa malattia come “crudele” e ha sottolineato che può colpire chiunque. La demenza frontotemporale è una forma di demenza progressiva che colpisce specificamente le aree del cervello responsabili del comportamento, della personalità e delle abilità linguistiche.

Uno degli amici più stretti di Willis, Glenn Gordon Caron, regista e sceneggiatore della serie TV “Moonlighting,” ha condiviso dettagli sconvolgenti sullo stato attuale dell’attore. Caron fa del suo meglio per stare vicino a Willis e lo visita regolarmente, ma ha notato un significativo cambiamento nella sua salute. Willis ha perso la capacità di comunicare efficacemente ed è diventato quasi inarrestabile. L’attore era noto per essere un appassionato lettore, ma ora ha dovuto rinunciare a questa passione a causa della malattia.

L’impatto devastante sulla persona e sulla famiglia di Willis

La demenza frontotemporale ha alterato profondamente la vita di Bruce Willis. L’attore era conosciuto per la sua energia, la gioia di vivere e la passione per la vita. Tuttavia, la malattia ha portato via queste qualità, lasciando dietro di sé una persona che fatica a riconoscere le persone care e che sembra perdersi nel tempo durante le conversazioni. Questo cambiamento è stato devastante per Willis e per coloro che gli sono vicini.

La famiglia di Willis, sua moglie Emma Hemming e le sue tre figlie maggiori, Rumer, Scout e Tallulah, sta affrontando con coraggio questa difficile situazione. La malattia ha messo a dura prova la loro forza e resilienza mentre cercano di sostenere Bruce Willis nel suo percorso. Nonostante le sfide, la famiglia ha trovato momenti di gioia, come la nascita di una nipote, Louetta Isley, da parte di Rumer Willis. Questo evento ha portato un po’ di luce in un momento così delicato.