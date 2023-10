“La Volta Buona”, si esibisce un giovane ballerino, Simone Di Pasquale lo giudica, la Carlucci rimprovera davanti a tutti Di Pasquale

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di ieri, venerdì 13 ottobre de “La Volta Buona,” Caterina Balivo ha fatto una sorpresa emozionante a un giovane ballerino di nome Cosimo. La sua storia è toccante: ha perso l’udito in tenera età ma ha subito un intervento per impiantargli un dispositivo cocleare che gli ha permesso di recuperare l’udito. Nonostante questa sfida, ha coltivato la sua passione per il ballo e ha partecipato e vinto diverse gare da solo. La sua dedizione e il suo talento hanno catturato l’attenzione di tutti.

L’esibizione di Cosimo viene giudicata positivamente da Milly Carlucci e Simone Di Pasquale

Durante la puntata, Cosimo ha avuto l’opportunità di esibirsi in studio. La sua performance è stata impressionante, e il pubblico presente in studio ha reagito con applausi scroscianti. Milly Carlucci, conduttrice di “Ballando con le Stelle,” è apparsa in collegamento durante la puntata e ha commentato l’esibizione insieme a Simone Di Pasquale, ballerino professionista. Simone Di Pasquale ha elogiato le doti di Cosimo, sottolineando la sua presenza scenica e la sua attitudine positiva in scena. Sebbene abbia rilevato una piccola mancanza nella parte di swing, ha assegnato a Cosimo un voto di 7. Milly Carlucci che ha ripreso Di Pasquale dicendo: “Sei peggio dei nostri giurati…”, è rimasta colpita dal talento di Cosimo e ha svelato una sorpresa speciale.

La sorpresa di Milly Carlucci: Cosimo sarà il primo candidato per “Ballando con le Stelle on the Road”

Milly Carlucci ha annunciato che Cosimo sarà il primo candidato per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle on the Road.” Questa notizia è stata accolta con gioia e gratitudine da parte del giovane ballerino e della sua famiglia. Caterina Balivo ha ringraziato Milly Carlucci per questo gesto speciale, e i telespettatori possono aspettarsi di vedere Cosimo nelle prossime edizioni di “Ballando con le Stelle.” Inoltre, Caterina Balivo ha espresso la sua attesa per l’inizio della nuova edizione di “Ballando con le Stelle,” che inizierà il 21 ottobre. Ha scherzosamente rimproverato Milly Carlucci per essere partita “troppo tardi” e ha lasciato intendere che ci saranno molte sorprese e momenti emozionanti nella prossima stagione dello spettacolo.