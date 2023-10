Alessandro Basciano, la sua reazione all’intervista di Sophie a Verissimo non si fa attendere

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di Verissimo andata in onda ieri, sabato 14 ottobre, Sophie Codegoni ha rilasciato un’intervista straziante e scioccante. Ha descritto la sua relazione con Alessandro Basciano come un calvario, accusandolo di averla sminuita come donna e di averla tradita ripetutamente, persino durante la gravidanza. Silvia Toffanin, conduttrice del programma, si è esposta molto a sua favore consigliandole di non tornare mai più con lui. Sophie ha anche dichiarato di avere prove dell’infedeltà di Basciano, compresa una relazione con una sua ex a Ibiza. Qual è stata la reazione di Basciano a queste gravi accuse?

La reazione di Alessandro Basciano dop l’intervista

Poco dopo l’intervista di Sophie, Alessandro Basciano ha ripostato sui suoi canali social un messaggio del suo avvocato. In questo messaggio, ha fatto un appello a Verissimo, chiedendo il diritto di replica. Ha sottolineato che le storie hanno molte sfaccettature e che è importante ascoltare entrambi i lati prima di condannare qualcuno. Basciano desidera avere l’opportunità di rispondere alle affermazioni di Sophie nel salotto di Verissimo, anche se è improbabile che possa cambiare l’opinione pubblica. Tuttavia, sostiene di avere prove inconfutabili che lo scagioneranno.

Basciano contro le critiche e gli insulti: “Ratto” e “Manipolatore”

Nel frattempo, sui social media, Alessandro Basciano è stato bersagliato da critiche e insulti pesanti mentre Sophie raccontava la sua versione. Molte persone lo hanno definito un “ratto” e un “manipolatore“. Sophie stessa ha descritto Basciano come una persona incline a manipolare le situazioni a suo vantaggio. Queste accuse richiamano anche il comportamento di Basciano durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove è stato spesso accusato di comportamenti maschilisti e possessivi da parte dei telespettatori.

La chiacchierata di Sophie a Verissimo sembra segnare la fine definitiva di una love story che all’inizio sembrava una favola, ma si è rapidamente trasformata in un incubo sentimentale.