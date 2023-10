Michelle Hunziker ha un nuovo compagno: è l’ex di Elisabetta Canalis e il gossip non si ferma più

0 SHARES Condividi Tweet

Da diversi giorni, il nome di Michelle Hunziker è al centro delle cronache rosa a causa di un nuovo amore che ha fatto breccia nel suo cuore dopo la separazione da Tomaso Trussardi e un breve flirt con il chirurgo Giovanni Angiolini. La showgirl svizzera, nota per la sua bellezza e simpatia, ha recentemente ufficializzato la sua relazione sentimentale, portando alla luce l’identità dell’uomo che ha catturato il suo cuore.

Alessandro Carollo: il nuovo compagno di Michelle Hunziker

Il misterioso uomo che ha conquistato il cuore di Michelle Hunziker si chiama Alessandro Carollo. Si tratta di un noto osteopata romano con una solida reputazione negli ambienti vip. La relazione tra i due è iniziata circa un anno fa, ma è stata resa ufficiale solo dopo le vacanze estive, come evidenziato dall’anello che Michelle indossa. Carollo, oltre a essere un esperto osteopata, è laureato in Scienze Motorie presso l’Università La Sapienza di Roma ed è fondatore dell’European Academy of Osteopathy, dove svolge l’attività di insegnante. Il suo studio è rinomato e ha accolto nel corso degli anni numerose celebrità, tra cui Belen Rodriguez, Gessica Notaro, Paola Barale, Elisabetta Canalis, Renato Zero e Fabrizio Corona.

Alessandro Carollo: un nome nel mondo dello showbiz

Alessandro Carollo ha guadagnato la sua fama anche grazie alle sue frequentazioni nel mondo dello showbiz. Si vocifera che abbia avuto relazioni con alcune celebrità, tra cui Paola Barale, Elisabetta Gregoraci ed Elisabetta Canalis. La relazione con Michelle Hunziker è ora al centro dell’attenzione mediatica, alimentando il gossip e l’interesse del pubblico, mentre i due innamorati sembrano vivere una nuova fase felice della loro vita insieme.