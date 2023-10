Fabrizio Corona fa il nome della presunta amante di Basciano e lei: “Non mi mettete dentro questo circo” e poi spiega perché non è lei

0 SHARES Condividi Tweet

Nel mondo delle celebrità, i drammi amorosi e gli scandali sono spesso al centro dell’attenzione mediatica. L’ultimo capitolo di questa narrazione coinvolge Alessandro Basciano e la presunta amante, Erijona Sulejmani, svelata da Fabrizio Corona. Questo evento ha scatenato un’ondata di polemiche e smentite, aggiungendo ulteriori dettagli a una storia già molto complessa.

L’accusa di Sophie Codegoni e la risposta di Alessandro Basciano

La vicenda ha avuto inizio con un’intervista di Sophie Codegoni a Verissimo, durante la quale ha accusato il suo ex compagno Alessandro Basciano di averla tradita con una donna a Ibiza. Codegoni ha rivelato dettagli scioccanti sulla supposta relazione clandestina, sottolineando come Basciano le avesse mentito, affermando che la donna con cui è stato fotografato all’aeroporto di Ibiza fosse solo una turista inglese. Tuttavia, un messaggio di questa presunta amante ha cambiato il corso degli eventi, confermando la versione di Sophie. La donna ha dichiarato di aver trascorso tre giorni con Basciano a Ibiza, con lui che le ha pagato i voli e l’ha trattata come se fosse la sua fidanzata.

La rivelazione di Fabrizio Corona e la smentita di Erijona Sulejmani

Fabrizio Corona ha gettato ulteriori ombre sulla vicenda quando ha rivelato il nome della presunta amante di Basciano: Erijona Sulejmani, una modella albanese che è anche nota per essere stata l’ex fidanzata di un calciatore di fama. Corona ha scritto così: “Sophie Codegoni si è aperta con Silvia Toffanin in una versione molto commossa e diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere sui social”. E poi ha continuato: “Ha detto chiaramente di essere stata tradita e di sapere che la ragazza sia l’ex fidanzata di Basciano che noi presumiamo sia Erjona Sulejmani”. Questa rivelazione ha scatenato un’ulteriore ondata di interesse mediatico, ma Sulejmani ha risposto prontamente alle accuse, negando qualsiasi coinvolgimento con Alessandro Basciano. Ha chiarito che non c’è alcun legame tra lei e la storia d’amore tumultuosa tra Sophie Codegoni e Basciano. Nonostante la notizia sia stata ampiamente diffusa, l’ex fidanzata ha respinto le affermazioni pubbliche e ha cercato di preservare la sua reputazione: “Mi dispiace per Corona che sia rimasto indietro di due anni con i tempi, ma nella mia vita non sono recidiva, soprattutto con gli sbagli!!! Prima di inventare ca****e per favore informatevi e non mettete la gente dentro questo circo”.

Questa intricata storia d’amore e tradimento ha preso, così, una svolta inaspettata con le accuse di Sophie Codegoni, la risposta di Alessandro Basciano e la successiva rivelazione di Fabrizio Corona riguardo alla presunta amante, Erijona Sulejmani. Mentre il gossip continua a circolare e le reazioni si moltiplicano, rimane ancora da vedere quale sarà l’evoluzione di questa storia che ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media.