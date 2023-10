“Che Tempo che Fa” boom di ascolti, le parole di Luciana Littizzetto e Fabio Fazio

0 SHARES Condividi Tweet

“Che Tempo che Fa” ha debuttato su Nove, segnando una svolta significativa nella carriera di Fabio Fazio, che ha trascorso oltre 30 anni alla Rai. La trasmissione ha ottenuto un notevole successo, con un’audience di 2,1 milioni di telespettatori e uno share del 10,5% esclusivamente su Nove, superando di gran lunga la media della rete. In simulcast, la trasmissione ha raggiunto 2,6 milioni di spettatori e il 13% di share. Questo esordio trionfale ha sorpreso positivamente sia Fabio Fazio che Luciana Littizzetto.

La gratitudine di Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto ha utilizzato il suo account Instagram per esprimere la sua sincera gratitudine al pubblico e celebrare il successo di “Che Tempo che Fa” nella sua nuova casa televisiva, Nove. Nel suo messaggio su Instagram, Luciana ha ringraziato il pubblico e ha evidenziato il fatto che il programma è diventato il più visto di sempre su Warner Bros Discovery Italy: “Grazie. Con tutto il nostro cuore. E soprattutto per i vostri, cuori”, e poi, ancora: “È il programma più visto di sempre su Warner Bros Discovery Italy. Grazie, davvero”. Questo risultato eccezionale ha colto tutti di sorpresa e ha reso molto felice la comica, come ha dichiarato nella sua pubblicazione. La trasmissione ha dimostrato di avere un seguito fedele e di mantenere la sua popolarità anche dopo il cambiamento di rete da Rai a Nove.

Fabio Fazio ringrazia il pubblico e la squadra

Fabio Fazio ha scelto di condividere un video attraverso il suo account Instagram, in cui rivolge un messaggio di ringraziamento al pubblico e a tutti coloro che hanno contribuito al successo della prima puntata della nuova stagione di “Che Tempo che Fa“. Nel video, Fazio esprime la sua profonda gratitudine e afferma che il risultato della serata è stata una sorpresa molto piacevole. Ha sottolineato che il ritorno dello show è stato accolto con grande entusiasmo e ha espresso la speranza di meritarsi la stima e l’affetto del pubblico. Fazio ha ringraziato anche Warner Bros Discovery Italy per aver creduto nel progetto e ha riconosciuto il duro lavoro svolto dalla squadra tecnica dello studio. Ha concluso il suo messaggio dicendo che, nonostante le sfide future, affronteranno la strada con piacere, confortati dalla presenza affettuosa del pubblico. Queste le sue parole: “Grazie alla squadra tecnica dello studio che è straordinaria e che ci è stata vicina, grazie a tutti i miei compagni di viaggio, Luciana e Nino, a tutti gli ospiti di ieri sera. Siamo solo all’inizio, la strada è lunga e so bene quali difficoltà ci aspettano ma le affronteremo con grande piacere confortati dalla vostra presenza, un grande abbraccio e un grande grazie”.