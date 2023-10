Fiorello spernacchia Fabrizio Corona: “Si sta comportando come Amadeus” e Corona reagisce

0 SHARES Condividi Tweet

La tensione tra Fabrizio Corona e Fiorello è salita dopo le dichiarazioni forti di Corona su Fiorello durante un’intervista televisiva a Domenica In il 1 ottobre. Sebbene Corona non abbia nominato direttamente Fiorello, le sue parole sono state chiaramente ricondotte al noto conduttore televisivo. Corona ha dichiarato: “Ho pensato che se facessi la sua vita, ca**o, mi sparerei.” L’affermazione ha suscitato scalpore e ha portato a una serie di reazioni.

La controreplica ironica di Fiorello

Dopo le dichiarazioni di Corona, Fiorello ha deciso di rispondere in modo ironico durante un’intervista con la stampa. Ha toccato il caso calcioscommesse in cui è coinvolto Corona, affermando: “Sul calcioscommesse? Mi sono fatto l’idea che si è fatta tutta Italia, aspettiamo, vediamo cosa succederà… Comunque, Corona non s’è inventato niente perché quello è il metodo Amadeus di annunciare nomi, quindi se io fossi Amadeus denuncerei Corona per il copyright di questo modus operandi di annunciare i cantanti, i conduttori, il cameraman della terza serata, qualsiasi cosa… Quindi Corona ha adottato il metodo Amadeus.” Fiorello ha scherzosamente suggerito che Corona stesse seguendo il metodo di annunciare nomi introdotto da Amadeus.

Una risata che unisce

La risposta di Fiorello è stata condivisa da Fabrizio Corona su Instagram, dove ha commentato ironicamente con la parola “Mbareeee,” che significa “compare” in siciliano. Questo commento è stato un segno di distensione nella situazione, indicando che tra i due non c’è tensione, ma un rapporto amichevole caratterizzato da scherzi e frecciate. In conclusione, la rivalità apparente tra Fabrizio Corona e Fiorello si è trasformata in un divertente botta e risposta, con entrambi i personaggi che si prendono in giro l’un l’altro in modo scherzoso. La situazione ha contribuito a distendere le tensioni e ha fornito un momento di leggerezza in mezzo alle controversie che coinvolgono entrambi i personaggi.