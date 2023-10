Guendalina Tavassi difende Sophie e bombarda Alessandro Basciano: “Smettila, a questo punto puoi fare solo una cosa”

0 SHARES Condividi Tweet

Le recenti polemiche che coinvolgono Sophie Codegoni, ex tronista di “Uomini e Donne”, e Alessandro Basciano, noto deejay e ex concorrente del Grande Fratello, stanno catturando l’attenzione del pubblico. La fine della loro relazione è stata segnata da pesanti accuse di tradimenti, bugie e manipolazioni da parte di Sophie verso l’ex fidanzato. In risposta, Alessandro Basciano ha replicato con toni molto duri, affermando che le accuse sono frutto di “cattiveria inaudita e di grande fantasia”. Questa controversia è diventata un tema di discussione pubblica e ha generato reazioni da parte di vari personaggi del mondo dello spettacolo.

L’intervento di Guendalina Canessa e la richiesta di scuse

Una delle figure che si è espressa sulla vicenda è Guendalina Canessa, ex partecipante del Grande Fratello, che ha criticato aspramente Alessandro Basciano. Ha invitato l’ex deejay a chiedere scusa a Sophie Codegoni, sottolineando che questo gesto sarebbe importante anche per il bene della loro bambina di cinque mesi. Guendalina ha enfatizzato la necessità di un comportamento responsabile e rispettoso da parte di Basciano, sottolineando l’importanza di agire come un uomo nella situazione attuale.

La replica di Alessandro Basciano e la promessa di prove

Alessandro Basciano non è rimasto in silenzio di fronte alle parole di Guendalina Canessa e ha risposto in modo deciso. Ha respinto le accuse e ha dichiarato che non accetterà le sue critiche. Inoltre, Basciano ha affermato di essere in possesso di prove che dimostrerebbero la sua “innocenza” e ha promesso di rendere pubbliche queste prove in un momento successivo. Nonostante le accuse reciproche e la tensione crescente tra le parti coinvolte, sembra che la vicenda sia destinata a continuare a tenere banco nell’ambito dell’opinione pubblica.

La situazione, ad oggi, rimane complessa e i dettagli certamente, continueranno a emergere nelle prossime settimane.