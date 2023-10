Grande Fratello, Alfonso Signorini sbotta contro il padre di Heidi: “Questo non è mai successo”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la puntata di ieri, lunedì 16 ottobre del Grande Fratello, il padre di Heidi Baci, concorrente del programma, è entrato nella casa e ha avuto un confronto diretto con sua figlia. Il padre ha espresso la sua preoccupazione per la relazione di sua figlia con l’attore Massimiliano Varrese, dicendo che la madre è molto preoccupata e devastata dalla situazione. Ha chiesto a Heidi di lasciare il programma e tornare a casa.

Heidi ha risposto rassicurando suo padre che non aveva intenzione di continuare la sua relazione con Massimiliano Varrese e ha ammesso di aver commesso un errore. I due si sono abbracciati alla fine del confronto.

La reazione di Alfonso Signorini

Il conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini, ha reagito alle parole del padre di Heidi durante il confronto. Ha espresso la sua opinione sul fatto che le affermazioni del padre fossero troppo forti, difendendo l’atteggiamento di Massimiliano Varrese verso Heidi. Ha sottolineato che Varrese non aveva mai trattato male Heidi e che non aveva mai esercitato violenza nei suoi confronti.

Signorini ha sostenuto che era importante dire la verità e che accusare Varrese di violenza era una falsità: “Signore mi scusi…Una cosa però gliela devo dire…Le sue affermazioni sono molto forti e voglio dissentire da quello che ha detto…Non l’ha mai trattata male, mai esercitato violenza nei suoi confronti…E questo va detto ad onore della verità…”. Ha ricevuto applausi in studio per le sue parole.

Il confronto tra Heidi e Massimiliano Varrese

Dopo il confronto con suo padre, Heidi ha avuto un confronto con Massimiliano Varrese. L’attore ha dichiarato di aver capito che Heidi aveva paura del giudizio di suo padre e ha sottolineato che la migliore risposta era il silenzio. Ha affrontato le gravi accuse rivoltegli da Heidi e ha dichiarato che la ragazza aveva paura del padre.

Heidi ha difeso la sua posizione, affermando di non avere paura di suo padre. Tuttavia, Varrese ha ritenuto che la situazione fosse delicata e ha suggerito che sarebbe stato meglio per lui tacere. Heidi è scoppiata in lacrime e ha lasciato intendere che stava pensando di lasciare il programma come poi ha fatto.

Il Grande Fratello è stato oggetto di tensioni e emozioni forti durante questo confronto tra i concorrenti e i loro familiari.