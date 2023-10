Ballando, Mammuccari fa lo show e conquista tutti, il pubblico impazzisce per lui, Selvaggia Lucarelli oscurata reagisce malissimo

0 SHARES Condividi Tweet

Non c’è dubbio che Teo Mammucari stia diventando il cuore pulsante di “Ballando con le Stelle 2023“. Capace di ballare con competenza e di tenere il pubblico incollato con il suo talento improvvisativo, Mammucari sembra aver “destrutturato” lo show, come affermato da Alberto Matano. Non segue un copione predefinito, cambia veste continuamente e ognuna di questa gli calza a pennello. E il pubblico? È letteralmente ai suoi piedi, tributandogli standing ovation e risate fragorose. Tuttavia, c’è un’eccezione: Selvaggia Lucarelli, l’unica che non sembra divertirsi.

La performance e la “guerra” con la giuria

Durante la seconda puntata, Mammucari ha eseguito una performance sulle note di “Prisencolinensinainciusol” di Adriano Celentano. Al termine della sua esibizione, anziché aspettare i giudizi della giuria, diventa lui il protagonista del dialogo. Persino Milly Carlucci, la presentatrice dello show, non riesce a resistere alla sua esuberanza, e viene corretta da lui riguardo a errori grammaticali. Con Mariotto, c’è un continuo scambio di battute e gag, ma con Selvaggia Lucarelli, la situazione cambia drasticamente.

Mammucari vs Lucarelli: è scontro

La tensione tra Mammucari e la Lucarelli è palpabile. Mentre la Lucarelli insiste sulla sua posizione di giurata e sul diritto di parlare senza interruzioni, Mammucari sembra godersi il momento, rubandole la scena e mettendola in difficoltà. Utilizza perfino il pubblico a suo favore, facendolo esplodere in applausi e grida con un semplice gesto della mano.

Lo scivolone della Lucarelli

Sebbene la Lucarelli cerchi di resistere alla tempesta chiamata Mammucari, alla fine sembra perdere la calma. Al culmine dello scontro, in un gesto di evidente frustrazione, assegna un inaspettato voto zero a Mammucari. Una decisione che molti hanno interpretato come una mossa punitiva e irrazionale, dimostrando una vera e propria “caduta di stile” da parte della giurata.