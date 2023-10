Ballando, Mariotto nella bufera, le sue parole non piacciono, travolge nella tempesta anche la Carlucci che sui social viene sommersa da un’ondata di critiche

0 SHARES Condividi Tweet

Durante l’apertura della seconda puntata di “Ballando con le Stelle 2023“, il giurato Guillermo Mariotto ha commesso un clamoroso errore, suscitando scalpore tra il pubblico e i fan dello show. Anche se si aspettava che la conduttrice Milly Carlucci intervenisse con maggiore fermezza, ha scelto di restare in secondo piano. Tuttavia, cosa ha scatenato tale polemica? Mariotto è stato sommerso da un’ondata di critiche su social media a seguito di accuse di body shaming nei confronti di Wanda Nara.

Il confronto incendiario

La prima VIP a esibirsi durante la puntata è stata Paola Perego. Selvaggia Lucarelli non ha esitato ad esprimere la sua disapprovazione, affermando: “Troppo rigida, rispetto alla volta scorsa ho visto un passo indietro. Sembri una arrivata a una festa con un abito sbagliato”. Mariotto, tuttavia, ha sollevato maggiori controversie con il suo commento: “A me non basta, guarda l’argentina (Wanda Nara, ndr) ci sta il lato b spropositato e le gambe di un calciatore eppure tutti i tecnici sbavano per lei. Tu così devi essere, trenta volte lei”.

Reazioni e replica

Paola Perego ha prontamente risposto: “Io non sono però nata in Argentina ma a Monza”. La Carlucci, nel tentativo di ridimensionare la tensione, ha deviato l’attenzione: “Parliamo di tempo, di baciata e del ballo”. Rossella Erra, rappresentando l’opinione del pubblico, ha rimarcato: “Poco delicato confrontare Paola con un’altra concorrente”.

Le reazioni sui social

La reazione su social media nei confronti di Mariotto è stata immediata e feroce. La sua azione ha rappresentato un chiaro caso di body shaming, confrontando due donne basandosi su aspetti fisici e suggerendo che una donna debba adattarsi a determinate aspettative di sensualità.