Amici, Anna Pettinelli o Lorella Cuccarini? Lo scontro tra le due è durissimo, botta e risposta al vetriolo

La puntata di Amici 23 ha mostrato un acceso scontro verbale tra le due professoresse, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, sollevando diverse polemiche e attirando l’attenzione del pubblico.

Il confronto tra le due è nato in seguito alle esibizioni di due allievi: Sarah e Samu Spina. Sarah, elogiata da Giorgia e Lorella, ha, invece, ricevuto critiche da parte di Anna. Quest’ultima ha assegnato un voto basso a Sarah, definendo la sua esibizione paragonabile al verso di una pecora. In contrasto, ha dato un voto sufficiente a Samu Spina, nonostante l’esibizione non fosse stata apprezzata dalla maggior parte degli altri giudici.

Di fronte a tale discrepanza nei voti, Lorella Cuccarini ha espresso il suo disappunto, sottolineando l’incoerenza delle valutazioni di Anna, soprattutto alla luce delle esibizioni dei propri allievi, che spesso non raggiungono standard alti. “Tu capisci perché uno non ti può proprio prendere in considerazione quando fai delle valutazioni?”, ha rimarcato Lorella rivolgendosi ad Anna.

La tensione è culminata con un’affermazione di Anna Pettinelli, che ha detto a Lorella: “Se mi dici che Samu e Sarah appartengono allo stesso mondo musicale sei suonata come una campana”. A ciò, Lorella ha risposto chiudendo definitivamente il confronto con la frase: “D’ora in avanti non ti prendo più sul serio”.

Un ulteriore momento di contrapposizione si è verificato quando la cantante Giorgia, ospite come giudice esterno, ha elogiato l’esibizione di Sarah, ponendo in evidente contrasto le valutazioni della Pettinelli, che aveva precedentemente criticato duramente l’allieva.