Amici, arriva Giorgia e Emanuel Lo non la saluta, poi la spiegazione fa scoppiare il caos in studio

Mentre Canale 5 trasmetteva una nuova puntata di “Amici”, il famoso talent show di Maria De Filippi ora alla sua 23esima edizione, tutti erano in trepidante attesa per l’ingresso di Giorgia, riconosciuta come una delle voci più belle del panorama musicale italiano. Appena entrata in studio, l’artista è stata calorosamente accolta da Maria De Filippi. Ma c’è stato un dettaglio che ha catturato l’attenzione di molti: Emanuel Lo, compagno di Giorgia da due decadi, non si è alzato per accoglierla.

La divertente spiegazione di Lo

L’inaspettato comportamento di Lo ha suscitato curiosità e sorpresa. Quando Maria De Filippi ha evidenziato il suo restare seduto, Emanuel ha risposto: “C’era un motivo Maria. Io quando la vedo mi blocco, ancora oggi, ero rimasto seduto, pietrificato”. Questa rivelazione ha portato ad una sequenza di risate in studio, culminata con un tenero bacio tra Giorgia e Lo. Ma la spensieratezza non si è fermata lì. Giorgia ha scherzosamente ribattuto che a casa, Emanuel spesso è troppo preso dalle cuffie per notarla, suscitando ulteriori risate da parte degli spettatori e dei presenti in studio.

Un pizzico di umorismo in studio

Il tono leggero e scherzoso è proseguito quando Alessandra Celentano ha chiesto in modo giocoso quale tipo di blocco Emanuel avesse. Lo ha prontamente risposto che si trattava di “blocchi emotivi”, ma non ha perso l’occasione di ribadire il suo amore per Giorgia. Tra risate e battute, Giorgia ha concluso dicendo: “Invece il figlio quando lui lo sgrida gli dice: ‘Guarda che qui mica sei ad Amici‘”. Un momento che ha regalato al pubblico ancora altre risate e ha introdotto la successiva parte del programma.