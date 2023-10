Angelo Madonia ed Ema Stokholma amore al capolinea, la gaffe imbarazzante di Guillermo Mariotto, interviene Milly Carlucci

0 SHARES Condividi Tweet

Esattamente un anno fa, Ema Stokholma e Angelo Madonia hanno fatto il loro debutto insieme sulla pista di “Ballando con le Stelle“. La loro chimica era palpabile, diventando rapidamente uno dei punti salienti dello show. Le loro esibizioni catturavano l’attenzione, e ben presto, sia il pubblico che i giurati si sono resi conto che tra la conduttrice e il ballerino c’era qualcosa di più. E infatti, ancora prima della conclusione del programma, Ema ha reso ufficiale la sua relazione con il suo maestro di ballo.

Rumor e conferme

Da alcuni giorni, sono circolate voci riguardo a una possibile rottura tra Angelo ed Ema. Questi sospetti sono stati alimentati quando i fan hanno notato che Ema aveva smesso di seguire Angelo su Instagram. Tuttavia, la conferma è arrivata durante una recente puntata di “Ballando con le Stelle”, quando Guillermo Mariotto ha fatto un commento criptico riguardo alla situazione sentimentale di Angelo: “Voglio di più da Paola. Quando lui ti ha trascinata hai inchiodato la gamba come un freno a mano. Ti devi lasciare andare. Guarda tutta quella roba di lui, che adesso è pure libero“. Tuttavia, Milly Carlucci ha rapidamente deviato l’attenzione su altri argomenti, evitando ulteriori speculazioni in diretta: “Parliamo di tempo, parliamo di bachata e parliamo del ballo“.

Ricordi di un amore inaspettato

In un’intervista rilasciata ad Oggi nell’aprile 2023, Angelo aveva parlato della sua relazione con Ema come di un evento inaspettato. Ha raccontato di come si stava ancora riprendendo dalla morte del padre quando ha conosciuto Ema, grazie alla chiamata di Milly. L’incontro tra i due durante le prove è stato magico e ha segnato l’inizio della loro storia. Angelo ha parlato affettuosamente della vita insieme, menzionando il supporto reciproco, il calore che Ema gli ha portato e l’amore che ha per le figlie di Angelo.

Sguardi al futuro

Nonostante la recente rottura, le parole di Angelo nell’intervista rivelano quanto profonda fosse il loro legame. Ha persino menzionato l’idea di sposare Ema un giorno, lodando le sue qualità. Tuttavia, come dimostra la loro recente separazione, il futuro è imprevedibile, e ciò che sembra certo oggi può cambiare domani.