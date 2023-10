Amici 23, Alessandra Celentano o Raimondo Todaro? I due litigano poi la Celentano esagera e lo offende

0 SHARES Condividi Tweet

La puntata di “Amici 23“, trasmessa ieri, domenica 29 ottobre su Canale5, ha subito offerto un momento incandescente. Alessandra Celentano e Raimondo Todaro sono stati al centro dell’attenzione a causa di una discussione tesa riguardo al compito di Nicholas, allievo di Todaro, assegnato dalla Celentano. Di fronte alle critiche sulla performance di Nicholas, il docente di latino ha espresso il suo disaccordo, affermando: “La questione è questa, se tu metti in discussione la capacità di fare passi a due di Nicholas…”. La reazione della Celentano è stata categorica: “Parli da ignorante. Non posso proprio sentire, perché non sai cos’è un passo a due”.

Alessandra Celentano: pronta all’attacco

Alessandra Celentano, nonostante avesse un allievo non particolarmente brillante, non ha esitato a puntare il dito contro gli altri, e in particolare contro Nicholas. Non solo ha continuamente interrotto il collega Todaro, ma ha anche messo in dubbio le sue competenze, nonostante la consolidata carriera di Raimondo, riconosciuta anche nell’ambito dei passi a due. Tuttavia, Emanuel Lo si è unito alla Celentano, sostenendo: “Gli ho dato 4 perché ho trovato brutte linee, impacciato, poco armonioso…”.

La difesa di Raimondo Todaro

Di fronte agli attacchi, Raimondo Todaro ha difeso il suo allievo e la sua professionalità. Ha sottolineato l’impegno e la tecnica che Nicholas ha dimostrato, sottolineando il rischio che avrebbe corso un partner senza preparazione adeguata: “Detto così sembra che andiamo a prendere uno fisicato e riesce a fare quello che lui ha fatto con Elena… Elena finisce all’ospedale”.

Decisioni in bilico

Mentre la tensione cresceva, la scelta di un allievo di latino per la scuola è diventata un altro motivo di scontro. Nonostante Emanuel Lo abbia dato il suo consenso, la Celentano ha votato contro, rendendo la situazione ancora più tesa. Tuttavia, grazie ai voti della Cuccarini e della Pettinelli, l’allievo di latino è stato ammesso, mentre Rudy ha votato contro.