Fiorello, un fiume in piena sul suo ruolo di padre e sul rapporto con la figlia Angelica

Il noto conduttore siciliano Fiorello, in vista del suo ritorno in televisione con la seconda edizione di Viva Rai2, ha condiviso con il pubblico aneddoti sulla sua vita privata e sul rapporto con la figlia. Svelando la sua passione per gli adesivi, racconta che ha decorato sia la sua Vespa che il cellulare. Questa propensione al gioco e alla leggerezza ha portato la figlia Angelica a fare osservazioni divertenti sul suo comportamento, come: “Papà non sei credibile quando ti arrabbi perchè tu fai ridere pure quando ti arrabbi”.

Un “papà diverso”

La sincerità di Angelica non si ferma qui. Fiorello, con un sorriso, ha raccontato di quando sua figlia gli ha detto: “Tu non sei proprio un papà. Sei un papà ma diverso”. Questa dichiarazione sottolinea il carattere unico e giocoso di Fiorello, che si riflette anche nel suo stile parentale.

Un ritorno TV atteso e controverso

Mentre l’attesa per la nuova edizione di Viva Rai2 cresce, Fiorello rivela di essere estremamente entusiasta di questo ritorno, una sensazione confermata anche dalla moglie che non lo ha mai visto così contento di fare TV. Tuttavia, non è mancato un momento di tensione nei mesi precedenti, dovuto alle polemiche sollevate da alcuni residenti di via Asiago, che avevano quasi spinto il conduttore a lasciare il programma.

Fiorello a Sanremo e oltre

Fiorello non si fermerà con Viva Rai2. Ha annunciato che sarà protagonista anche al Festival di Sanremo, dove pianifica di presentare uno speciale “glass da viaggio” davanti al teatro Ariston. Ma la vera sorpresa riguarda l’ultima serata, in cui ha in programma di “prendere Amadeus e portarlo via”, data l’indicazione che potrebbe essere l’ultimo Sanremo di Amadeus. Tuttavia, Fiorello si chiede se Amadeus sarà davvero pronto a dire addio al famoso palco dell’Ariston.