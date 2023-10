Mara Venier o Maria De Filippi? Ecco come è andato lo scontro tra le due prime donne della tv

0 SHARES Condividi Tweet

Il pomeriggio domenicale di ieri, 29 ottobre ha visto nuovamente due colossi della televisione italiana, Mara Venier con “Domenica In” e Maria De Filippi con “Amici 23“, sfidarsi per la supremazia degli ascolti. “Domenica In“, dedicato in parte a “Ballando con le stelle”, ha segnato una media di 2 milioni di telespettatori, raggiungendo picchi di 16.3% di share nella sua prima parte. Tuttavia, è stato “Amici 23” a emergere vincitore, attirando quasi 3 milioni di spettatori e un impressionante 22.6% di share.

Verissimo batte Da noi a ruota libera

Il pomeriggio si è poi arricchito con altri programmi di punta. “Verissimo” di Silvia Toffanin ha vinto la sua sfida personale, conquistando 2 milioni 266 mila telespettatori e uno share del 19.1% nella sua prima parte, superando così Francesca Fialdini e il suo “Da noi a ruota libera”, che ha ottenuto un 14.5% di share.

Gli altri contendenti dell’auditel

La competizione televisiva di domenica non si è limitata solo a questi grandi nomi. Altre trasmissioni come “Linea Verde” su Rai1 hanno registrato solidi numeri, con il 21% di share, mentre “Melaverde” su Canale5 ha ottenuto un 19.8% di share. “Kilimangiaro” su Rai3 e “Citofonare Rai2” hanno totalizzato rispettivamente un 7.1% e poco più del 5% di share. Nel preserale, “Reazione a catena” ha brillato con oltre 4 milioni di telespettatori nella sua seconda parte.