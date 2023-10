La volta buona, Fabio Canino spara a zero su Selvaggia Lucarelli, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la puntata di oggi, lunedì 30 ottobre de “La volta buona“, condotto da Caterina Balivo, il giurato di “Ballando con le stelle“, Fabio Canino, è stato interpellato sulla recente scelta di Selvaggia Lucarelli di assegnare un voto di zero a Teo Mammucari. Rispondendo alle domande, Canino ha chiaramente espresso il suo disaccordo con la valutazione della Lucarelli: “Si, secondo me è stata una valutazione sbagliata…Io non lo avrei dato…“

Il “zero” sotto accusa

Canino ha proseguito esprimendo il suo punto di vista sul controverso voto zero. Ha sottolineato che non avrebbe mai dato un simile punteggio e ha dichiarato che, secondo lui, la paletta dello zero non dovrebbe esistere in quanto manca di rispetto ai partecipanti: “Io non darei mai zero…Secondo me non ci dovrebbe essere proprio la paletta…E’ sbagliato in generale ed è una mancanza di rispetto…” Tuttavia, ha anche assolto parzialmente la Lucarelli, affermando che, dal momento che la produzione ha dato la possibilità di assegnare lo zero, è giusto che un giurato possa usarla.

Cassini e i suoi scontri con la Lucarelli

Nel proseguimento della puntata, Dario Cassini, ospite in studio, è stato interpellato su possibili scontri con Selvaggia Lucarelli. Cassini ha rivelato che, nonostante gli attriti avuti con la Lucarelli l’anno precedente, non ha mai ricevuto un punteggio di zero da lei. Tuttavia, ha riferito di numerosi scontri tra loro: “Lei non c’è e non mi voglio esprimere…Non sarei corretto…Mai rimasto senza parola, ma una volta ci sono rimasto davvero…“. Cassini ha poi condiviso la sua esperienza personale a “Ballando con le stelle”, parlando dei momenti in cui sentiva la mancanza di suo figlio.

Giochi e leggerezza per chiudere

Dopo la parte intensa della discussione, Caterina Balivo ha cercato di alleggerire l’atmosfera, proponendo un gioco al suo ospite, per coinvolgere e divertire il pubblico a casa.