Massimo Giletti, il suo futuro ancora avvolto dal mistero

Da diversi mesi, i rumour sul ritorno del giornalista Massimo Giletti alla Rai, dopo anni di successo su La7, sono sempre più insistenti. Questo dopo la brusca interruzione dei suoi rapporti con l’editore di La7 lo scorso aprile. Nonostante ci fossero aspettative alte sul suo ritorno, TvBlog.it ha rivelato che potrebbe esserci stata una battuta d’arresto:

“Pare non abbia ancora firmato con la televisione pubblica…”

Ultime news sul futuro di Giletti

Il futuro televisivo di Massimo Giletti appare incerto. TvBlog.it, fonte principale delle informazioni, ha sottolineato che il giornalista non ha ancora firmato alcun contratto con la Rai. Ancora più sorprendente, la produzione di due show evento che avrebbe dovuto condurre per Rai Uno nel prossimo anno, tra cui la celebrazione dei 70 anni di tv, non è ancora iniziata:

“Sono ancora due fogli bianchi…Tutto è ancora fermo, troppo fermo…”

Speculazioni e dubbi crescenti

Ci sono crescenti preoccupazioni sul fatto che il ritorno di Giletti alla Rai possa non concretizzarsi. TvBlog.it ha sottolineato che per eventi di grande portata come quelli previsti, l’organizzazione dovrebbe già essere in corso, sottolineando che:

“Si sa che serate come queste hanno bisogno di tempo ed energie per essere preparate…” Ci sono dubbi sulla volontà della Rai di proseguire con Giletti o se sia stato lui a cambiare idea.