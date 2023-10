La volta buona, Caterina Balivo mette in imbarazzo Alessia Marcuzzi che scappa dallo studio

0 SHARES Condividi Tweet

Marcuzzi è stata messa in imbarazzo da Balivo in un gioco di scelte. La tensione si è stemperata tra risate e rivelazioni personali.

La prima puntata settimanale de “La volta buona”, programma pomeridiano dell’ammiraglia Rai, è stata caratterizzata da un momento particolarmente intenso. Caterina Balivo ha messo in imbarazzo Alessia Marcuzzi con un gioco chiamato “trita volte”, nel quale le ha chiesto di scegliere tra Amadeus e Fiorello, colleghi con i quali ha lavorato in passato. Tuttavia, Marcuzzi ha esclamato: “Non posso tritare nessuno… Non ce la posso fare…”, mostrando la sua difficoltà nella scelta.

Rimostranze in diretta

Dopo l’apparente tentativo di “fuga” di Marcuzzi, Caterina Balivo ha riportato l’ordine in studio. L’ospite ha manifestato il suo disappunto riguardo al gioco, dichiarando: “Che brutto questo gioco… Io lo volevo fare a te oggi… Vabbè riprendiamoci i pezzettini di Ama… Amadeus non ti preoccupare, è solo un gioco…”. A seguito di ciò, la Balivo ha invitato il pubblico a applaudire la Marcuzzi per il suo coraggio nell’avere “tritato” Amadeus.

Sorpresa durante Boomerissima

Molti sono già a conoscenza che la prima puntata di “Boomerissima” è stata registrata in precedenza. Durante l’intervista, Alessia ha rivelato di non aver mai visto una concorrente del suo show così combattiva come la Balivo. Ha affermato: “La Balivo è la più competitiva che abbia mai conosciuto in assoluto… Lei deve vincere…”. A sorpresa, Marcuzzi ha poi mostrato un video delle prove di ballo con la Balivo, causando qualche imbarazzo alla conduttrice.

Vita e carriera di Alessia

L’intervista si è poi spostata su argomenti più personali. Marcuzzi ha parlato della sua vita privata e della sua variegata carriera, offrendo uno sguardo più intimo e approfondito sulla sua persona.