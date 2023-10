Michelle Hunziker: «Facile essere in forma con i soldi? La verità è un’altra»

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker, noto volto della televisione italiana, si è recentemente aperta in un’intervista esclusiva, condividendo dettagli del suo percorso di vita. Dall’arrivo in un piccolo paese nei pressi di Bologna al suo primo grande impegno a Milano e all’ascesa alla fama, con la nascita di Aurora. Nonostante il successo, Michelle ha dovuto affrontare critiche e commenti sulla sua forma fisica, soprattutto ora che, a 46 anni, è radiante come non mai.

Risposta ai critici sul fisico

Affrontando le parole degli hater che spesso la criticano per il suo fisico tonico, Michelle ha voluto replicare con fermezza: «Spesso mi dicono che è facile essere in forma e avere un fisico tonico e muscoloso come il mio quando si hanno i soldi e il tempo libero.» Ma, per la Hunziker, non si tratta solo di estetica, ma di salute.

Una giornata tipo con Michelle

Svelando un po’ della sua routine quotidiana, Michelle ha condiviso che inizia la sua giornata alle 6 del mattino, preparando le figlie per la scuola e condividendo con loro la colazione. Una volta tornata, si dedica all’allenamento, considerato da lei come un vero e proprio impegno lavorativo: «Per me è come un impegno lavorativo, devo farlo 3 volte a settimana e poi posso fare tutto il resto». Dalle 10, la Hunziker è pronta per i suoi impegni professionali.

Il segreto di Michelle

Alla fine, Michelle ha rivelato il suo “segreto” per mantenersi in forma: «Il trucco è focalizzarsi, fare uno sport che si ama e metterci la passione. Io lo faccio per il mio corpo, per stare bene e non avere dolori».